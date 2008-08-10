دیدارهای محرمانه مقامات سیاسی و امنیتی عربستان و رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الرای کویت، درحالی این مقام مسئول اسرائیلی پرده از چنین اقداماتی برداشت که شخصیت های عربستانی انجام چنین دیدارهایی را در چند کشور جهان تایید اما بر جنبه اقتصادی و ورزشی بودن این دیدارها تاکید دارند.

این منبع آگاه صهیونیستی که هم خواست نامش و هم نام آن کشور اروپایی که میزبان مذاکرات دو طرف عربستانی- اسرائیلی است، فاش نشود، گفت : این برای اولین بار است که چنین دیدارها و مذاکراتی بین عربستان و اسرائیل با اهدافی سیاسی و امنیتی و با میزبانی یکی از کشورهای اروپایی انجام می شود.

منبع مذکور همچنین مدعی شد : خطر ایران یکی از اهداف مشترک دو طرف مذاکره کننده در این مذاکرات است.

وی افزود : نتایج دیدارها برای دو طرف مثبت بود و محور مذاکرات بر تقویت توان دفاعی ارتش عربستان به همراه مجهز کردن آنان به جدیدترین تکنولوژی های نظامی متمرکز بود.

رد و بدل کردن گزارش های امنیتی با محوریت تروریسم و تشویق همکاری های اقتصادی بین صاحبان صنایع با هدف تبادل سرمایه گذاری بین دو طرف از دیگر موضوعاتی بود که آنها به آن پرداختند.

حفظ میانگین تولیدات نفت عربستان در صورت اقدام تحریک آمیز علیه ایران و حمایت از دیدارهای جوانان دو طرف عربستانی و اسرائیلی در اردوهای تابستانی بین المللی از دیگر موضوعات مطرح در این نشست ها بود.

این درحالی است که روزگذشته منابع خبری رژیم صهیونیستی از بازدید گروهی از دانشجویان عرب زبان کشورهای حاشیه خلیج فارس به اضافه دانشجویانی از پاکستان با حمایت مالی آمریکا از سفارت این رژیم در واشنگتن خبر دادند.

هیئت دانشجویی مذکور شامل دانشجویایی از عربستان، امارات، بحرین، قطر و همچنین پاکستان بودند.