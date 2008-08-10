جشنواره "شبهای شهریور" بعد از شهریور/ جایزه در انتظار تخصیص بودجه

عبدالجبار کاکایی - دبیر جشنواره - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدوین طرح برگزاری جشنواره، گفت: پس از انحلال بنیاد نویسندگان و هنرمندان در یکی از معاونت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بحث در خصوص برگزاری یا احیاناً عدم برگزاری جایزه مطرح شد و معاونت هنری از ما خواست طرح جایزه را برای سال جاری تدوین و به همراه برآورد بودجه مورد نیاز برای این جشنواره به آنها ارائه کنیم که ما هم این کار را انجام دادیم و حدود 20 روز پیش طرح را به مسئولان ذیربط در معاونت هنری سازمان دادیم.

وی درباره بودجه مورد نیاز جشنواره خاطرنشان کرد: به طور معمول 20 تا 25 میلیون تومان برای برگزاری هر دوره از جایزه نیاز است؛ 10 میلیون تومان برای جوایز و مابقی هم برای پرداخت هزینه های داوری، دعوت از افراد، برگزاری مراسم و مسائلی از این دست.

کاکایی با تاکید بر اینکه در صورت برگزاری جشنواره، وی همچنان سمت دبیری آن را برعهده خواهد داشت، گفت: برگزار کننده اصلی جشنواره معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است هر چند احتمال ضعیف برگزار نشدن آن هم وجود دارد چرا که همان طور که گفتم این بخش از سازمان به دنبال حامی مالی برای جشنواره از خارج از مجموعه است که در صورت انجام این کار و تخصیص بودجه، بنده نیز مانند سال های قبل دبیری "شبهای شهریور" را بر عهده خواهم داشت. هر چند من به برپایی جشنواره امیدوارم اما به هر حال برگزار شدن یا نشدن جشنواره احتمالی 50، 50 است.

این شاعر گفت: در این صورت هم "شبهای شهریور" دیگر در شهریور ماه سال جاری برگزار نمی شود و احتمالاً دو سه ماه بعد از آن و یا اواخر پائیز برگزار می شود.

جشنواره "شبهای شهریور" هر ساله و از سال 1380 از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ماه پایانی تابستان برگزار شده و جشنواره امسال - در صورت برگزاری - هفتمین دوره آن خواهد بود.