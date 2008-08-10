کانادا به هیئت ایرانی برای شرکت در اجلاس جهانی کتابداری ویزا نداد

فریبرز خسروی معاون کتابخانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه طرف کانادایی با صدور ویزا برای اعضای هیئت ایرانی موافقت نکرد و به همین دلیل حضور ایران در اجلاس منتفی است.

وی درباره دلیل اقدام طرف کانادایی افزود: ظاهراً امسال علاوه بر کشور ما برای 15 کشور دیگر نیز این وضعیت به وجود آمده است و آنها هم نمی توانند در اجلاس کبک حضور یابند. اسامی این کشورها اعلام نشده و ما نمی دانیم چه کشورهایی هستند؟

خسروی همچنین با اشاره به دریافت رونوشتی از نامه اعتراض آمیز "پیتر ژان لور" دبیرکل ایفلا (فدراسیون بین ­المللی انجمن ها و موسسه های کتابداری) و رئیس هیئت مدیره ایفلا به سفارتخانه های تمام کشورهای عضو ایفلا - از جمله سفارت کانادا در ایران - درباره این گونه اقدامات گفت: لور در این نامه تاکید کرده است که یکی از شرایط پذیرش میزبانی اجلاس جهانی کتابداری، عدم اعمال تبعیض های سیاسی، جنسیتی، نژادی، قومی و... توسط میزبانان ایفلاست و این گونه اقدامات توسط کشورهای میزبان ایفلا، وجهه اجلاس را زیر سوال خواهد برد.

معاون کتابخانه ملی کشورمان اضافه کرد: دبیرکل ایفلا همچنین میزبانی از 4000 نفر از پژوهشگران عرصه کتابداری سراسر جهان را توسط کانادا یک امتیاز اقتصادی برای این کشور برشمرده و اقداماتی از قبیل عدم صدور ویزا برای اعضا را توسط میزبان، ضربه ای به اقتصاد این کشور برشمرده است.

وی گفت: با وجود اینکه هنوز جواب مشخص و دقیقی از دلایل این اقدام کانادا دریافت نکرده ایم و به شخص من هم هیچ نکته ای تا به حال منتقل نشده، حدس شخصی من این است که این اقدام به خاطر مسائل سیاسی و منزوی کردن ایران از لحاظ سیاسی و حتی پژوهشگران برجسته کشورمان باشد. با این حال تا جایی که من اطلاع دارم، دو نفر از کسانی که قرار بود به این اجلاس بروند، دلایل این اقدام خلاف عرف را از طرف کانادایی پیگیری کردند که میزبانان کانادایی در جواب یکی از آنها گفته اند "شما اگر به کبک بیائید ما شک داریم که به کشورتان برگردید و در اینجا (کانادا) خواهید ماند." در جواب یکی دیگر از دوستان هم گفته اند "به شما ویزا می دهیم اما سه روز بعد از پایان کنفرانس ایفلا".

چندی پیش علی اکبر اشعری (رئیس کتابخانه ملی) در گفتگو با مهر از حضور موثر ایران در این اجلاس خبر داده و گفته بود که در راس هیئتی سه نفره متشکل از دو تن از معاونان این کتابخانه و یکی از اعضای هیئت علمی آن برای شرکت در اجلاس راهی کبک می شود.

هفتاد و چهارمین اجلاس جهانی کتابداری با موضوع "کتابخانه های بدون مرز؛ حرکت به سمت فهم جهانی" از 10 تا 14 آگوست سال جاری میلادی (20 تا 24 مرداد 87) در شهر کبک این ایالت در کانادا برگزار می شود. هزینه حضور هر موسسه غیر دولتی از هر کشور در اجلاس آتی ایفلا 375 یورو و هزینه شرکت موسسه های غیر دولتی کوچکتر که در حوزه کتابخانه های مدارس فعالیت می کنند 185 یورو است. ایفلا در حال حاضر 1700 عضو از 150 کشور جهان دارد.

فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابخانه ای ایفلا IFLA وابسته به یونسکو، یک انجمن غیردولتی است که با هدف ایجاد شرایط مناسب برای پیشبرد تفاهم مشترک میان کشورها، گفتگو و اجرای برنامه های مشترک تحقیقاتی در زمینه کتابداری و علوم وابسته به اطلاع رسانی تشکیل شده است. این اتحادیه بین المللی از سال 1927 تاکنون کنگره سالانه ای را با شرکت موسسه ها، انجمن ها و کشورهای عضو برگزار کرده است.