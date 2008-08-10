آغاز دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی مبارک در تهران

مجموعه تئاتر شهر با سالنهای اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، تالار فردوسی و خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر میزبان گروههای حاضر در دوره دوازدهم جشنواره تئاتر عروسکی هستند.
تئاتر شهر امروز یکشنبه 20 مرداد در اولین روز جشنواره دوازدهم میزبان پنج گروه نمایشی در سالنهای مختلف خواهد بود. سالن اصلی در این روز پذیرای نمایش "خورشید دریا" کار مشترک فریبا دلیری و شیدا صفوی است که به مدت 30 دقیقه از ساعت 20:30 به صحنه میرود.
تالار چهارسو نیز در اولین روز جشنواره دوازدهم تئاتر عروسکی در دو نوبت 19 و 21 میزبان اجرای نمایش "اوسنه گمشده" کار مریم معینی بود. همچنین نمایش "رامپل استیلت اسکین" کار مشترک مریم تیموری و حسین چراغی در دو نوبت 17 و 19 در تالار قشقایی اجرا شد.
نمایشهای "یوجین پشمالو" کار حسین زینالی ساعت 18و 20 در سالن سایه و"زن غرغرو" کار بنفشه بدیعی و نگار استخر ساعت 17:30 و 19:30 در کارگاه نمایش به صحنه رفت. تماشاخانه سنگلج نیز روز یکشنبه میزبان نمایش "سپید، سیاه، ماهپیشونی" حامد زارعان است که اجرای آن ساعت 15:30 آغاز میشود.
تالار هنر در این روز شاهد اجرای نمایش "آخرین گل" کار مشترک جواد علایی و محمدتقی اسماعیلی از اردبیل است که ساعت 17 به صحنه میرود. نمایش "حمل برآسایش" کار مهدی نعمتیمقدم اثری است که در دو نوبت 15 و 19 و در اولین روز دوازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا شد.
تالار فردوسی نیز در روز اول جشنواره میزبان اجرای نمایش "ماهی بزرگ تنها" کار فرناز بهزادی در ساعت 21:30 شد. همچنین در ایام دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی دو نمایش "گل باقالی فرزند نمونه" بهناز مهدیخواه و "مبارک و دیو سفید" جواد تولمی نیز به صورت خیمهشب بازی در بخش خیابانی جشنواره اجرا میشوند.
در بخش کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی جشنواره دوازدهم نیز امروز یکشنبه 20 مردادماه نشست "نمایش عروسکی در چین، اندونزی، هند، خاورمیانه" توسط نیل وندرلیندن ساعت 11 صبح در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار میشود.
دوازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک از 20 تا 27 مردادماه در بخشهای بینالملل، صحنهای، خیابانی، مرور و ویژه بینالملل در شهر تهران برگزار میشود.
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