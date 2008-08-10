آمادگی وزارت علوم برای راه اندازی دانشگاههای دخترانه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از امکان راه اندازی دانشگاههای دخترانه در استانهای مختلف کشور خبر داد و گفت: وزارت علوم برنامه خاصی برای راه اندازی دانشگاههای دخترانه ندارد و اقدام وزارت علوم برای ایجاد این دانشگاهها در پی درخواست استانها انجام می شود.