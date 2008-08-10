آمادگی وزارت علوم برای راه اندازی دانشگاههای دخترانه

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر با بیان این خبر گفت: دانشگاه حضورت معصومه (س) را در قم تاسیس کردیم و دانشگاه الزهرا (س) نیز که از گذشته در تهران تاسیس شده بود. در حال حاضر نیز اگر استانهای مختلف کشور برای راه اندازی دانشگاه دخترانه اعلام آمادگی کنند، وزارت علوم آمادگی دارد تا راه اندازی دانشگاه دخترانه در استان متقاضی را بر اساس امکانات استان تسهیل کند.
دکتر حسن خالقی نیز در زمان فعالیت در معاونت آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر از راه اندازی دانشگاه دخترانه در برخی شهرهای کشور از جمله قم، مشهد و یزد خبر داده بود.
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