واکنش وزیران کابینه انگلیس به تحرکات "میلی باند" علیه "براون"

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیم نایت" وزیر مدارس انگلیس در این باره به هفته نامه ساندی تلگراف گفت : میلی باند در حال حاضر از وزیران دولت گوردون براون محسوب می شود بنابراین بهتر آن است که وی از این سمت خود خشنود بوده و به وظایف خود عمل کند.

در همین حال گفته می شود با پایان زمان تعیطلات کابینه انگلیس و آغاز به کار مجدد وزیران، دولت انگلیس با درخواست برای انجام اصلاحات در بخش بهداشت و آموزش مواجه خواهد شد.

با این وجود به نظر می رسد نبرد میان طرفداران میلی باند و براون در درون دولت اندکی کاهش یافته و به اعتقاد" نایت" بعد از پایان تعطیلات مطمئنا براون می تواند راهنمائی هایی را که حزب کارگر نیازمند آن است به این حزب ارائه دهد.

"نایت "در ادامه با اشاره به مقاله میلی باند درباره رهبری حزب کارگر گفت : مقاله دیوید را خواندم، طرح های خوبی در آن وجود داشت اما ما در حال حاضر تحت رهبری براون هستیم. ما بادید دست به دست هم داده و مشکلات را حل کنیم. ما باید در پی موقعیت بوده و با مخالفان خود در انظار مردم صحبت کنیم و به خاطر اقدامات گذشته مان به خود افتخار کنیم.

این وزیر حامی گوردون براون در پایان گفت : ما باید به مردم نشان دهیم که حزب محافظه کار از سیاست کاری و تجربه چندانی برای اداره کشور برخوردار نیست.

به گزارش مهر، پس از آنکه روزنامه گاردین در ماه گذشته میلادی مقاله ای از دیوید میلی باند درباره رهبری حزب کارگر را منتشر کرد، خبرهای مربوط به احتمال کنار رفتن براون از نخست وزیری انگلیس رنگ جدی تری به خود گرفت و در این میان به غیر از میلی باند نامهای دیگری نیز به عنوان نامزد تصدی رهبری حزب کارگر مطرح شد.

براون که بیش از یک سال از زمان روی کار آمدنش به عنوان نخست وزیر انگلیس می گذرد، پس از روی کار آمدن با مشکلات متعددی در اداره انگلیس مواجه شد و شکستهای اخیر حزب کارگر در انتخابات محلی انگلیس نیز باعث افزایش انتقادها از وی شد. این در حالی بود که محبوبیت حزب کارگر تحت رهبری براون رفته رفته کاهش یافت بطوریکه هفته گذشته اعلام شد محبوبیت حزب کارگر پس از جنگ جهانی دوم تا کنون به کمترین حد خود رسیده است.