آمادگی سوریه برای پاسخ به سوالات آژانس/ رد دوباره اتهامات غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اما این وزارتخانه اعلام کرد که با بازدیدهای بیشتر آژانس از این تاسیسات موافقت نکرده است. کارشناسان آژانس در ماه ژوئن از تاسیسات خیبر بازدید کردند.سوریه می گوید که این سایت یک مجموعه نظامی در دست ساخت است که در آن هیچ فعالیت هسته ای انجام نمی شود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی سوریه را به همکاری با کره شمالی در زمینه فعالیتهای هسته ای متهم کرده اند.

آژانس گفته است که پیش از آنکه بتواند وجود راکتوری در خیبر را تایید کند، به بازدیدهای بیشتری نیاز دارد.

وزارت خارجه سوریه هم در پاسخ به گزارش دروغ رسانه های غربی مبنی بر بازدید احتمالی دیگری گفت: سوریه تنها با آژانس برای یک بار بازدید که در ماه ژوئن انجام شد، موافقت کرده است.

در این بیانیه آمده است:" سوریه برای ساخت یک راکتور هسته ای با کره شمالی یا هر کشور دیگری کار نکرده است. سوریه بار دیگر اتهامات غرب را رد کرد.