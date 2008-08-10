رئیس پایگاه تحقیقاتی رویان در اصفهان به مهر خبر داد: تلاش محققان کشور برای تولد نخستین گاو تراریخته با توان تولید دارو

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، داروی TPA را بهترین داروی درمان و پیشگیری سکته قلبی دانست و گفت: تحقق این فناوری می تواند کشور را به هدف نهایی تولید فراوان و ارزان قیمت داروهای پروتئینی خاص از طریق فرآورده شیر دامهای تراریخته نزدیک کند.

وی افزود: در صورت وقوع سکته قلبی و تزریق سریع این دارو، امید به بهبودی بیمار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که علاوه بر بهبودی سریع بیماری، عوارض جانبی سکته مانند ناکارآمدی قلب که از علل اصلی مرگ و میر به دنبال سکته است، برطرف می‌شود.

نصر اصفهانی، این پروژه بزرگ ملی را شامل 6 مرحله شناسایی، استخراج و تولید انبوه ژن مولد داروی TPA از سلولهای انسان، ساخت "واریانت" این دارو از طریق فرآیندهای پیچیده مهندسی ژنتیک، طراحی و انتقال ژن TPA به درون حامل مناسب برای تولید رده سلولهای تراریخت حیوانی، خالص سازی چندین رده از سلولهای حاوی ژن TPA در گاو، تحقق روش نوین شبیه سازی برای تولید بهینه جنین های تراریخته و انتقال رده جنین های تراریخته حاوی ژن TPA به دامهای گیرنده ذکر کرد.

رئیس پایگاه تحقیقاتی رویان در اصفهان با بیان اینکه طرح تولید جنینهای تراریخته حاوی ژن TPA یک پروژه 10 ساله است، ادامه داد: در حال حاضر محققان پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی توانستد با تلفیق فناوریهای یاد شده، مراحل تولید و انتقال اولین جنینهای تراریخته حاوی ژن تولید داروی TPA را با موفقیت انجام دهند که امید است با اجرای این پروژه در ابعاد وسیع به زودی شاهد تولد نخستین گاو تراریخته با توان تولید داروی TPA در شیر این گاو باشیم.