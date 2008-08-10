خبرنگاران اطلاع رسانی توام با صداقت را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی، شامگاه گذشته در جلسه تقدیر از خبرنگاران حوزه شهرداری افزود: در عین حال انعکاس اخبار تلخ و شیرین جزو ویژگی های یک روزنامه نگار بوده و مسئولان نیز نباید نسبت به ناگواری یک خبر برای دستگاه و مجموعه خود موضع گیری نامناسبی داشته باشند.

وی عنوان کرد: در این خصوص مسئولان و مدیران ادارات باید در پی مواجه شدن با چنین اخباری موضوع را ریشه یابی کرده تا بتوانند از چنین اخباری برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر کار دستگاه خود استفاده کنند.

شهردار شیراز در ادامه ضمن تاکید بر لزوم توجه عمقی به موضوعات از سوی خبرنگاران گفت: وقتی که خبرنگاری به یک موضوع با دیدی عمقی نگاه کند مسئول مرتبط با این امر نیز به ناچار نگاه عمقی به آن چالش و یا مشکل خواهند داشت اما اگر خبرنگار سطحی نگر باشد نگاه مخاطب و مسئول نیز به موضوع سطحی باقی می ماند.

اعتمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همکاری خبرنگاران در اختصاص بودجه های دولتی مناسب به امور شهری گفت: خبرنگاران می توانند با استفاده از تاثیر گذاری خود سهم شهر را از بودجه و اعتبارات دولتی مطالبه کنند و مجموعه شهرداری نیز در این خصوص آمادگی دارد اطلاعات و منابع خود را در قالب کتابها، اسناد، نشریات و دیگر امکانات در اختیار خبرنگاران برای پیشرفت هرچه بیشتر شهری قرار دهد.