جمهوری اسلامی از تضارب فکری ضرر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نبی حبیبی که شب گذشته در مراسم تقدیر از خبرنگاران که از سوی حزب موتلفه اسلامی برگزار شده بود، سخن می گفت ، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی برلزوم انتصاب سخنگو در حزب موتلفه اظهار داشت : در مورد ضرورت وجود سخنگو هنوز به نتیجه نرسیدیم و برای تشکیلاتی مثل موتلفه معتقدیم که باید موضع گیری هایش متمرکز باشد و اعلام مواضع نیز از طریق شخصی بیان شود که هم مسوولیت دارد و هم اطلاعات کامل از درون حزب داشته باشد .

وی ادامه داد : اگر شخصی به عنوان سخنگو در موتلفه منصوب شود قاعدتا نمی تواند اطلاعات کامل از مرکزیت حزب و شهرستانها داشته باشد و دوم اینکه در پاسخگوئی به سوالات نگرش جامع ضرورت دارد که عملا زمینه داشتن این شرایط برای فرد سخنگو امکان پذیر نیست بنابراین تشخیص دادیم ، موضع رسمی حزب موتلفه از سوی دبیر کل اعلام شود .

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مورد صحبتهای اسداله بادامچیان درباره اجماع بخشی از اصولگرایان با بخشی از اصلاح طلبان تصریح کرد : بنده مصاحبه آقای بادامچیان را به دقت مطالعه کردم و در هیچ جای مصاحبه گفته نشده بود که اصلاح طلبان با اصولگرایان به اجماع برسند ، ایشان دقیقا تاکید کرده بودند " مصلحت کشور ایجاب می کند که ما و اصلاح طلبان در مواردی که مصالح ملی ایجاب می کند با هم همکاری داشته باشیم " و متاسفانه گاهی اتفاق می افتد که مصاحبه گر از اول مصاحبه بنا دارد بالاخره یک تیتر از درون صحبت های مصاحبه شونده در بیاورد !

محمد نبی حبیبی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد حمایت موتلفه از یک کاندیدای خاص پرسیده بود، خاطر نشان کرد : درحال حاضر ازهیچ احدی به عنوان کاندیدا مورد حمایت موتلفه برای انتخابت آینده اسم نمی بریم چرا که موتلفه می خواهد از حیثیت خود برای وحدت میان اصولگریان برای انتخابات آینده استفاده کند و اگر بنا باشد از این پتانسیل استفاده کنیم نباید با مطرح کردن یک کاندیدا موتلفه نیز در قالب یک رقیب مطرح شود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه معتقدیم ما در جمهوری اسلامی هیچ گاه از تضارب فکری ضرر نمی کنیم تصریح کرد : اگر بنیه فکری جمهوری اسلامی را درست بشناسیم و به قوت و جامعیت این ایدئولوژی آگاه باشیم دیگر نگران این نخواهیم بود در صحنه تضارب آرا قرار بگیریم .

دبیر کل حزب موتلفه درعین حال اظهار داشت : وقتی در مقابل فکر مخالف به دروغ روی می آوریم این دیگر معنای تضارب آرا نمی شود .

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد : برای ما در حزب موتلفه ، سلیقه سیاسی خبرنگار در پاسخ مثبت و منفی به وی تاثیری ندارد و خبرنگار بودن برای ما کافی است که به وی پاسخ مثبت دهیم وبا وی ارتباط برقرار کنیم .

بر اساس این گزارش مراسم تقدیر از خبرنگاران شب گذشته در سالن تالار وحدت از سوی حزب موتلفه اسلامی و با حضور محمد نبی حبیبی دبیر کل ، محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی ؛ فخر رئیس کیمته بانوان و تنی دیگر از اعضای شورای مرکزی این تشکل حضور داشتند .