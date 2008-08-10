آغاز دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی با حضور پرشور مردم

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر شهر شنبه 19 مردادماه حال و هوای دیگری داشت. این مجموعه که بارها شاهد حضور گروهها و تماشاگران تئاتر بوده، این بار شاهد حضور خانوادهها و علاقمندانی بود که برای شرکت در مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی در محوطه باز آن حضور پیدا کردند.
ساعت 19:30 با شروع مراسم افتتاحیه که با پخش موسیقی همراه بود، بر تعداد حاضرین و مردم علاقمند به تئاتر عروسکی افزوده میشد. در این میان اجرای آئین اسب چوبی از بجنورد که مختص جشنهای ملی و حماسی خراسان شمالی است، توجه حاضرین را به خود جلب کرد.
دقایقی بعد مردم شاهد حضور "پرتا بانو" عروسک بزرگ تاجیکستانی در میان خود بودند که تنها از وسائل دورریز نظیر روزنامه و کاغذ ساخته شده بود. به مرور هنرمندان و مدیران تئاتری نیز به جمع حاضرین مراسم افتتاحیه افزوده شدند.
آئین "اسب چوبی" خراسان شمالی
یکی دیگر از برنامههای این مراسم اجرای موسیقی در ضلع دیگر محوطه تئاتر شهر بود. بعد از آن رحمتالله محرابی دبیر جشنواره تئاتر عروسکی در محل مورد نظر حاضر شد و بخشهایی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مراسم افتتاح جشنواره را قرائت کرد.
بعد از سخنرانی وی جشنواره دوازدهم با آتشبازی و نورپردازی آغاز شد و سپس در نقاط مختلف محوطه تئاتر شهر حاضران شاهد اجرای خیمهشببازی، حضور عروسکهای مبارک و اجرای برنامههای عروسکی بودند. حضور چشمگیر خانوادهها به همراه فرزندان خود برای تماشای این برنامهها از نکات جالب مراسم و به نوعی تحقق شعار "تئاتر برای همه" بود.
مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک نویدبخش حضور و استقبال مخاطبان و علاقمندان تئاتر عروسکی از نمایشهای جشنواره دوازدهم بود که از یکشنبه 20 مردادماه در سالنهای تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، خانه نمایش و تالار فردوسی به صحنه میروند.
دوازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک از 20 تا 26 مردادماه در بخشهای بینالملل، صحنهای، خیابانی، مرور و ویژه بینالملل در شهر تهران برگزار میشود.
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