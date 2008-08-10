به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارشاد، محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گسترش علایق دینی و اعتقادات مذهبی و محبت اهل بیت (ع) در میان مردم جمهوری آذربایجان، از آن به عنوان بستر تقویت همبستگی ملی و عاملی برای تحکیم پیوند های فراوان دو کشور ایران و آذربایجان یاد کرد.

وی افزود: با وجود سلطه ده ها ساله جریان الحادی و ضد دین در کشور آذربایجان علایق دینی در این کشور هیچ گاه از بین نرفت و نمرد.

وزیر ارشاد اضافه کرد: خوشحالیم که در آذربایجان جدید در حیات پس از استقلالش بعد از فروپاشی شوروی سابق زمینه ای فراهم شد که عوامل مردمی و عوامل دولتی حول محور مسائل دینی و احترام به آیین دینی به هم نزدیک تر شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: البته غریبه هایی در این میان هستند که طبعا خوشحال نیستند دولت آذربایجان با ملت خویش بر سر مسائل دینی همراهی داشته باشد. قطعا صهونیست ها برای برهم زدن رابطه درست ملت و دولت ها در ارتباط با مسائل دینی فعال هستند. حتما جریان های منحرفی از جمله جریان وهابی نیز در آستین خود دارند که رو می کنند،؛ کسانی که با سوء استفاده از آزادی هایی که برای تبلیغ مرام ها در کشورهای مسلمان وجود دارد ، مرام های انحرافی خود را علیه جریان سالم اسلامی اشاعه می دهند.

وی تاکید کرد: این جریان های منحرف به رغم هیاهوهای فراوان در نزد مسلمانان بسیار منزوی هستند و به طبع برای منزوی تر کردن آنها باید به جریان های سالم اسلامی میدان داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیوندهای فرهنگی و تاریخی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان بر گسترش همکاری میان دو کشور بر اساس زمینه ها و مناسبت های مشترک تاکید کرد و گفت: کشور آذربایجان کشور همسایه و دوست، و ملت آذربایجان برادران ایمانی مردم ایران هستند.

صفارهرندی افزود: مناسبت های مشترک فراوانی میان دو کشور وجود دارد که می تواند با تکیه بر این مناسبت ها برای گسترش هر چه بیشتر روابط بهره برد. یک یک آنچه را در تاریخ مشترک دو کشور محترم است باید به اتفاق احیا کنیم.

وی برگزاری هفته های فرهنگی در دو کشور و همکاری بخش فرهنگی اکو و نیز همکاری مشترک فرهنگی و دینی کشورهای ساحلی دریای خزر را از جمله اقداماتی دانست که می تواند در گسترش روابط نقش به سزایی داشته باشد.

وزیر ارشاد علاقه مردم جمهوری آذربایجان به ادبیات ایران را یادآور شد و با اشاره به رابطه و پیوستگی ادبیات ایران با دین اسلام، گفت: اینکه مفاخر ادبی و شعرای بزرگ ایران برای ملت آذربایجان نیز شناخته شده است، حکایت از همین ارتباط عمیق دو ملت دارد.

صفارهرندی افزود: علت گسترش متقابل ادبیات و دین در کشور ما این است که هر دو یکدیگر را به طور دائم پشتیبانی می کردند. شاعرانی نظیر سعدی، نظامی، حافظ و فردوسی در عین پرداختن به مسایل ذوقی ، مروج شریعت و دین بودند و در حقیقت این دین بود که پشتوانه عمیقی برای دانش هنری و ادبی آنها می شد. اگر قرآن از حافظ گرفته شود و یا اگر مولانا جلال الدین از دانشی که از معارف ناب اسلامی سیراب شده بود تهی شود، هیچ چیز از آن باقی نمی ماند.

"هدایت اروج اف" رئیس کمیته دولتی تشکل های دینی جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار طی سخنانی با ابراز خرسندی از سفر به ایران، گفت: جمهوری آذربایجان همیشه برای همکاری با ایران ارزش زیادی قائل بوده و هست.

وی با تاکید بر روابط و اشتراکات تاریخی عمیق با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: گسترش روابط جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران در تمام امور در دستور کار قرار دارد. این سیاستی است که از دوران حکومت مرحوم حیدر علی اف حاکم بوده و اکنون فرزندش الهام علی اف این سیاست را با جدیت دنبال می کند.

رئیس کمیته دولتی تشکل های دینی آذربایجان با بیان این مطلب که "هر موفقیت و سربلندی ایران در واقع سربلندی ماست" گفت: آذربایجان پیوسته تلاش می کند که با دیدگاه مثبت به سوی ایران نگاه کند تا اینکه روابط خدشه دار نشود. بدخواهانی هستند که توان دیدن روابط ما را ندارند ولی با اتحاد می توان بر تمامی این بدخواهان فایق آمد.