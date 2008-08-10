تریلر حامل 211 افغانی غیر مجاز در شیراز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وحید رجایی، شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تریلر از زاهدان به مقصد شیراز در حرکت بوده، افزود: اتباعی که در تریلر بودند از افغانستان پیاده به زاهدان آمده و از آنجا سوار تریلر شده و به مدت سه شبانه روز بدون آب و غذا مسیر را به سمت شیراز طی کردند.

رئیس اداره سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شیراز ادامه داد: به رغم عزم جدی در طرد اتباع بیگانه غیر مجاز و ساماندهی این دسته از اتباع در شهرستان شیراز همچنان شاهد ورود افاغنه غیر مجاز توسط افراد سودجو و به اصطلاح قاچاق بر هستیم.

رجایی با بیان اینکه ورود این اتباع روند قانونی را طی نکرده، اظهار داشت: به دلیل طی نشدن این روند ممکن است این دسته از اتباع بیگانه حامل و ناقل بیماری هایی از قبیل وبا، سل، هپاتیت و... باشند از این رو شهروندان برای حفظ سلامتی خود باید از به کار گیری این افراد خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش نیز یک دستگاه تریلر که بیش از یکصد اتباع غیر مجاز را به شیراز قاچاق کرده بود توقیف شد، از دستگاه قضایی خواست با جدیت نسبت به برخورد با افراد سود جو که به دلیل کسب سود حاضر به انجام هرکاری در رابطه با جابه جایی اتباع بیگانه هستند، اقدام کند.

رئیس اداره سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شیراز افزود: بر اساس اطلاعات واصله و اظهارات اتباع بیگانه غیر مجاز، افراد سود جو به ازای جابه جایی هر نفر مبلغ 500 هزار تا یک میلیون تومان دریافت می کنند.

رجایی همچنین اظهار داشت: سایر عوامل انتظامی در دیگر استان ها به خصوص پلیس راهها باید ورودی ها را کنترل نمایند و علاوه بر توقیف خودرو با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد قانونی با رانندگان و صاحبان خودرو صورت گیرد.

وی از اعزام این اتباع به اردوگاه فریمان در استان خراسان خبر داد و گفت: تا زمانی که گلوگاهها و ورودی های استان به طور جدی کنترل نشود و حساسیت ها در این رابطه افزایش نیابد ورود اتباع غیر مجاز توسط افراد سود جو همچنان ادامه خواهد داشت.

به گفته این مسئول بیش از پنج هزار نفر از اتباع بیگانه از ابتدای سال جاری تاکنون از شهرستان شیراز طرد شده اند.