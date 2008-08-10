تدوین پیشنهاد اصلاح معیارهای نخبگی برای تصویب در بنیاد ملی نخبگان

دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اعتراض نخبگان علوم پزشکی در زمینه حمایت های بنیاد ملی نخبگان از 100 نفر اول گروه ریاضی و 50 نفر اول گروه تجربی در کنکور سراسری گفت: یکی از پیشنهادات این بود که معیارهای عضویت در بنیاد ملی نخبگان و حمایتها و آنچه به عنوان نخبه در نظر گرفته شده، تجدید نظر شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی در این زمینه را تدوین کرده ایم که یکی از بخشهای آن به موضوع کنکور و حمایت ها از 100نفر اول رشته ریاضی و 50 نفر اول رشته تجربی ارتباط دارد.

وزیر بهداشت یادآور شد: امیدواریم در جلسه آینده هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان مطرح و تصویب شود.