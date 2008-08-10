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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۸

توسعه بخشهایی از مسجدالنبی متوقف شد

توسعه بخشهایی از مسجدالنبی متوقف شد

طرح توسعه حیاط شرقی مسجدالنبی به علت اعتراض مالکان زمینهای اطراف متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، منابع مطلع از توسعه حیاط شرقی مسجدالنبی ضمن اعلام توقف توسعه اعلام کردند: تصمیم بر توقف توسعه بخش شرقی حیاط مسجدالنبی به مالکان زمینهای اطراف طرح باز می گردد. کسانی که از این زمینها استفاده می کنند، معتقدند ساخت و توسعه حیاط مسجدالنبی خسارتهای میلیون ریالی (ریال عربستان) درپی خواهد داشت .

بخش شرقی منطقه مرکزی و اماکن اطراف آن دارای بیش از نیم میلیون متر مربع مساحت است که متوقف شده بخش غربی را شامل نمی شود .

عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر منطقه مدینه با اشاره به اینکه به زودی برای ادامه طرح تدابیری اندیشیده خواهد شد، تصریح کرد: طرح توسعه دوباره از آغاز سال هجری همزمان با اواسط دسامبر شروع می شود.

قرار است بخش شرقی مسجدالنبی به حیاط و ایستگاه اتومبیل تبدیل شود.

پیش از این اعلام شده بود براساس تدابیر جدید جهت توسعه حیاط مسجدالنبی در مدینه منوره، کتابخانه ملک عبدالعزیز در مدینه که حاوی کتابهای تاریخی نادر و دستنوشته‌های دینی است در معرض این ساخت و سازها قرار گرفته است. با توجه به وسعت این مکان و حجم این دستنوشته‌ها هنوز مکانی برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده بود که تخریب کتابخانه فوق به بلاتکلیفی بیش از 15 هزار و 722 دستنوشته و 25 هزار کتاب تاریخی نادر منجر شد.

کد مطلب 730101

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