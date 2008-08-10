توسعه بخشهایی از مسجدالنبی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، منابع مطلع از توسعه حیاط شرقی مسجدالنبی ضمن اعلام توقف توسعه اعلام کردند: تصمیم بر توقف توسعه بخش شرقی حیاط مسجدالنبی به مالکان زمینهای اطراف طرح باز می گردد. کسانی که از این زمینها استفاده می کنند، معتقدند ساخت و توسعه حیاط مسجدالنبی خسارتهای میلیون ریالی (ریال عربستان) درپی خواهد داشت .

بخش شرقی منطقه مرکزی و اماکن اطراف آن دارای بیش از نیم میلیون متر مربع مساحت است که متوقف شده بخش غربی را شامل نمی شود .

عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر منطقه مدینه با اشاره به اینکه به زودی برای ادامه طرح تدابیری اندیشیده خواهد شد، تصریح کرد: طرح توسعه دوباره از آغاز سال هجری همزمان با اواسط دسامبر شروع می شود.

قرار است بخش شرقی مسجدالنبی به حیاط و ایستگاه اتومبیل تبدیل شود.

پیش از این اعلام شده بود براساس تدابیر جدید جهت توسعه حیاط مسجدالنبی در مدینه منوره، کتابخانه ملک عبدالعزیز در مدینه که حاوی کتابهای تاریخی نادر و دستنوشته‌های دینی است در معرض این ساخت و سازها قرار گرفته است. با توجه به وسعت این مکان و حجم این دستنوشته‌ها هنوز مکانی برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده بود که تخریب کتابخانه فوق به بلاتکلیفی بیش از 15 هزار و 722 دستنوشته و 25 هزار کتاب تاریخی نادر منجر شد.