سوءمصرف داروها می تواند ناشی از فقر باشد

دکتر سید حمید خویی با اشاره به سه نوع کاربرد داروها به خبرنگار مهر گفت : کاربرد پزشکی، کاربرد نادرست یا همان مصرف خودسرانه و نوع سوم سوءمصرف داروها برای کاربردهای غیرقابل قبول از جنبه پزشکی است.

وی در پاسخ به این سئوال که سوءمصرف داروها می تواند ناشی از تحمیل مشکلات جامعه به مردم باشد اظهارداشت : افزایش سوءمصرف داروها قطعا می تواند ناشی از بروز ناهنجاریهای اجتماعی مثل فقر و بیکاری باشد.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران ادامه داد : البته منظور از سوءمصرف داروها شامل آن دسته از داروها است که غیرقابل قبول و احیانا به لحاظ کاربردهای غیر پزشکی خطرناک است.

خویی به داروهای اعتیادآور طبیعی مثل تریاک و صنعتی مانند کراک اشاره و افزود : سوءمصرف این قبیل داروها تبدیل به معضل اساسی اجتماعی شده و اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد می تواند خطرناک باشد.

وی با تاکید بر اینکه سوءمصرف داروهای غیرقابل قبول به لحاظ کاربرد پزشکی باعث می شود قدرت تولید و شاخصهای اخلاقی افراد از بین برود تصریح کرد : هرعامل شیمیایی که بتواند تاثیری بر روی بدن داشته باشد دارو شناخته می شود اما کاربرد دارویی خود را از دست داده و مصرف آنها خطرناک است.