معلومات سومین نماینده جودو ایران در المپیک بیست و نهم

به گزارش خبرنگارمهر، فردا (دوشنبه) در سومین روز از بازیهای المپیک علی معلومات دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی 2008 آسیا در وزن 73- کیلوگرم با 32 جودوکار دیگر مبارزات خود را آغاز می کند.

وی در گروه A ابتدا در یک مبارزه سخت به مصاف "یاسوکه کانامارو" از ژاپن خواهد رفت . این جودوکار ژاپنی سال گذشته عنوان سوم مسابقات جهانی را کسب کرده است. معلومات در صورت برتری مقابل این حریف قدرتمند باید با برنده دیدار جودوکاران کانادا و پرتقال مبارزه کند. جودوکاران لهستان، لیتوانی، آمریکا و مغولستان نیز در این گروه حضور دارند.

در واقع سخت ترین مبارزه معلومات در مرحله مقدماتی همان مبارزه با جودوکار ژاپنی است که در صورت برتری مقابل وی می تواند راه خود را برای رسیدن به مدال هموار کند.

