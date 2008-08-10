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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

باهدف احترام به حقوق مسلمانان/

بزرگترین تولیدکننده گوشت آمریکا عید فطر را تعطیل کرد

بزرگترین تولیدکننده گوشت آمریکا عید فطر را تعطیل کرد

کمپانی چند ملیتی تاسیون فودز که در ایالات متحده مستقر است به عنوان بزرگترین تولید کننده گوشت جهان، عید فطر را که یکی از مناسبتهای دینی است به عنوان تعطیلات رسمی در این کمپانی به رسمیت شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وینستون سالم جورنال، استوارت اپلبلوم رئیس بخش خرده فروشی اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای و هولسیل فودز گفت: این کمپانی از برگزاری عید فطر توسط کارگران مسلمان خود ابراز رضایت کرده و آن را برای مسلمانان تعطیل می کند، اما این تعطیلی تأثیری در حقوق دریافتی آنها نخواهد داشت. این امر بدان معنا است که ما کار را برای احترام به حقوق دینی کارگران متوقف می کنیم.

این اتحادیه در ماه نوامبر توانست موافقت تایسن فودز را برای به رسمیت شناختن عید فطر به جای روز کارگر جلب کند.

اما پس از اعتراض از سوی گروه های ضد مهاجرات، این کمپانی بار دیگر روز کارگر را در کنار روز عید فطر به عنوان تعطیلاتی قلمداد کرد که حقوق آن پرداخت می شود.

اپلبلوم گفت: تاریخ جنبش کارگری به ما می گوید که این اتحادیه ها از قدرت بسیاری برخوردار هستند.

کارمندان و کارگرانی که نمی خواهند روز عید فطر تعطیل باشند می توانند از این روز تعطیل براساس انتخاب خود استفاده کنند.

کمپانی تایسون فودز یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در اسپرینگدیل آرکانزاس مستقر بوده و بزرگترین تولید کننده گوشت مرغ، گاو و خوک به شمار می رود که سالانه دارای بیشترین  میزان صادرات گوشت گاو به خارج از ایالات متحده است.

کد مطلب 730105

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