به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو در اطراف چمستان شهرستان نور به پایان رسید و تدوین و صداگذاری آن همزمان توسط روحالله انصاری انجام شده است. به گفته تهیهکننده تلاش میشود فیلم تا نیمه شعبان برای پخش از شبکه دو آماده شود.
نمایی از فیلم "خواب زمین"
بخش طراحی و اجرای جلوههای ویژه رایانهای روی تصاویر ضبط شده به عهده علی داودی و حسین محمدقاسمی است و ساخت و تنظیم موسیقی متن را حمیدرضا صدری به عهده دارد. در فیلم تلویزیونی "خواب زمین" امین زندگانی، فرخ نعمتی، سعید داخ، حسن اسدی و ... به ایفای نقش پرداختهاند.
کنی طراح این فیلم قصه را اینگونه تعریف کرد: ماریا زنی جوان و خارجی برای مشاهده کاملترین و طولانیترین کسوف قرن همراه همسرش محسن به ایران آمده و در روستای زادگاه محسن ساکن میشود. لحظه کسوف فرامیرسد و اهالی، دانشگاهیان، علاقمندان و... روی تپه جمعاند. پس از گرفتن کامل خورشید، برای ماریا اتفاقهایی عجیب و غیرقابل پیشبینی رخ میدهد.
عوامل "خواب زمین" عبارتند از فدیا نورالهیان نویسنده، سیداحمد میرمحمدی دستیار کارگردان، حسن اسدی مدیر تولید، داریوش پیرو طراح صحنه و لباس، محمد قومی طراح گریم، فرشاد گلسفیدی مدیر تصویربرداری، علیرضا کلانتری صدابردار، حسین طلابیگی جلوههای ویژه میدانی، سیدحسین موسوی دکور، مانی خرمشاهی مدیر صحنه و مریمی طریقینژاد منشی صحنه.
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