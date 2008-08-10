ملی پوشان به آمادگی کامل رسیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم دوومیدانی جانبازان و معلولان در حاشیه ششمین اردوی آمادگی این تیم گفت: این اردوی آمادگی از 15 مردادماه به مدت 11 روز در مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری خواهد شد.

به گفته وی 14 ورزشکار منتخب در ترکیب اصلی تیم دوومیدانی جانبازان و معلولان قرارگرفته‌ اند و جهت شرکت در مسابقات پارالمپیک عازم پکن خواهند شد.

مربی تیم دوومیدانی جانباران و معلولان ایران با اشاره به اینکه تیمش یک اردوی دیگر تا زمان اعزام به مسابقات پارالمپیک برپا خواهد کرد، متذکر شد: تیم دوومیدانی جانبازان و معلولان آخرین اردوی آمادگی خود را در اوایل شهریورماه برپا خواهد کرد که این اردو متصل به اعزام است.

وی خاطرنشان کرد: این تیم در مواد پرتاب وزنه، نیزه، دیسک و همچنین دوی 5 هزارمتر و 10 هزارمتر در مسابقات پارالمپیک شرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به آمادگی کامل دوومیدانی کاران معلول کشورمان افزود: اعضای ‌تیم دوومیدانی برای کسب مقام قهرمانی در مسابقات پارالمپیک تلاش بسیار زیادی را متحمل شده اند و بدون شک نتیجه مطلوبی را در پکن کسب خواهند کرد.