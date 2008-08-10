جشن دومین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت : اقشار مختلف مردم به پاس قدردانی از آنانی که واژه ایثار را نه در لغت بلکه در میان آتش و خون به تفسیر کشیدند و با مقاومت جانانه موجبات سرافرازی امت اسلام و زبونی دشمن اشغالگر صهیونیست را فراهم نمودند ، در میدان فلسطین گرد هم می آیند تا در تداوم شادی پیروزی شکوهمند فرزندان حزب الله شریک باشند.

عباس خامه یار، اجرای سود زنده توسط گروه حزب الله اعزامی از لبنان، سخنرانی نماینده حزب الله در ایران، ارتباط مستقیم ماهواره ای و گفتگوی زنده با یکی از مسئولان حزب الله لبنان و سردار آزاده لبنانی سمیر قنطار، سخنرانی حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، برپایی نمایشگاه عکس شهدا و مقاومت 33 روزه و ایستگاه صلواتی، اجرای شعر مقاومت و پخش کلیپ را از جمله برنامه های این مراسم برشمرد.

وی در پایان از مردم آزادی خواه دعوت کرد تا با حضور در این مراسم بار دیگر حمایت خود را از حماسه سازان مقاومت لبنان اعلام نمایند.

این مراسم با همکاری شهرداری تهران، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.