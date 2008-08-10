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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

گاوازنگ به منطقه گردشگری زنجان تبدیل می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: منطقه گاوازنگ با توجه به موقعیت جغرافیایی، وجود چشم‌اندازهای زیبا و دارا بودن بخشی از زیرساختهای گردشگری، شهرک تفریحی ـ توریستی می‌شود.

آمنه جوری، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: پیرو مصوبه هیئت وزیران در سفر اول ریاست جمهوری به استان زنجان با عنوان "مطالعه ایجاد شهرک تفریحی ـ توریستی در شهرستان زنجان" مطالعه مکان‌سنجی توسط دفتر فنی این سازمان انجام و منطقه گاوازنگ با توجه به امکانات مذکور انتخاب شد.

وی گفت: تا پایان مردادماه سال جاری طرح تفصیلی منطقه آماده و جهت اجرا به سازمان همیاری شهرداریهای استان ارائه می شود.

جوی ادامه داد: از امکانات شهرک مذکور می‌‌توان به استادیومهای روباز و سرپوشیده، پیست اسب‌سواری، موزه، گالری، گسترش سینمای رو‌باز، هتل، سوئیت، رستوران، پارکینگ و فضای سبز اشاره کرد.

کد مطلب 730113

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