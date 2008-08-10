آمنه جوری، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: پیرو مصوبه هیئت وزیران در سفر اول ریاست جمهوری به استان زنجان با عنوان "مطالعه ایجاد شهرک تفریحی ـ توریستی در شهرستان زنجان" مطالعه مکان‌سنجی توسط دفتر فنی این سازمان انجام و منطقه گاوازنگ با توجه به امکانات مذکور انتخاب شد.

وی گفت: تا پایان مردادماه سال جاری طرح تفصیلی منطقه آماده و جهت اجرا به سازمان همیاری شهرداریهای استان ارائه می شود.

جوی ادامه داد: از امکانات شهرک مذکور می‌‌توان به استادیومهای روباز و سرپوشیده، پیست اسب‌سواری، موزه، گالری، گسترش سینمای رو‌باز، هتل، سوئیت، رستوران، پارکینگ و فضای سبز اشاره کرد.