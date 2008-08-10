شکست روسیه دور از دسترس نبود/ بازیکنان خود را باور داشته باشند

محمود مشحون که از نزدیک شاهد رویارویی تیم های ملی بسکتبال ایران و روسیه بود، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نام و قدرتی که روسیه در بسکتبال جهان دارد باعث شده بود بازیکنان ما در کوارتر نخست مسابقه امروز تسلط لازم را نداشته باشند و به راحتی تصمیم گیری در مورد چگونگی پیگیری جریان بازی را به حریف بسپارند در حالیکه آنها می توانستند حداقل پابه پای تیم مقابل پیش روند.

وی با اشاره به پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران در کوارتر های دوم و سوم تصریح کرد: در این دو کوارتر بازیکنان با ایمان به توانایی هایی که دارند و باور و اعتقاد به انگیزه های بالای خود وارد زمین شدند. فقط در چنین حالتی می توان مقابل بزرگان ورزش و بسکتبال جهان خودی نشان داد و حتی از آنها پیش افتاد.

رئیس فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: اگر ملی پوشان بسکتبال در کوارترهای اول و چهارم هم با همین اراده وارد زمین می شدند می توانستند با اختلاف امتیاز بسیار کمتری نتیجه را واگذار کرده و حتی پیروزی را از آن خود کنند. به هر حال تیمی که در دو کوارتر بازنده شده در کل بازی هم می تواند شکست پذیر باشد.

مشحون به چگونگی حضور تیم ملی روسیه در بازی امروز مقابل تیم ملی ایران اشاره و اظهارداشت: بازیکنان روس از تمام توانایی های خود برای شکست ایران استفاده کردند. آنها هرگز کم کاری نکردند اما این بسکتبالیست های ما بودند که به آنها اجازه پیش روی زیاد ندادند.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: بازی با روسیه تجربه بزرگی در اختیار ملی پوشان بسکتبال گذاشت. بازیکنان نباید خود را دست کم بگیرند و با باور و اعتقاد به توانایی هایی که دارند وارد زمین شوند و مطمئن باشند که در چنین حالتی ضرر نمی کند.