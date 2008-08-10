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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

شهریه دانشگاه زندانیان تعدیل شده است

شهریه دانشگاه زندانیان تعدیل شده است

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با دانشگاهها هزینه دانشگاه زندانیان کاهش یافته است.

منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر به ظرفیت هایی نظیر آموزش از راه دور، دریافت مجوز تاسیس مرکز آموزش از راه دور دولتی و امکان ادامه تحصیل مددجویان به صورت رایگان اشاره کرد و افزود : هم اکنون از مقطع سواد آموزی تا آموزش عالی 50 هزار و 367 نفر در سال مشغول به تحصیل هستند.

وی به استقبال زندانیان از آموزش علمی کاربردی اشاره کرد و افزود : این دانشگاه به واسطه اینکه آموزش علمی ، عملی و کاربردی را کنار هم دارد بیشتر مورد استقبال زندانیان قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت : در سازمان زندانها از ظرفیت دانشگاههای پیام نور و آزاد نیز استفاده شده است و نیز هر کسی بخواهد می تواند در کنکور دانشگاههای سراسری شرکت کند.

وی در خصوص پرداخت هزینه های دانشگاه گفت : بر اساس توافقات صورت گرفته هزینه دانشگاه زندانیان کاهش یافته بنابراین درصد پایینی از هزینه شهریه را زندانی پرداخت خواهد کرد.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطرنشان کرد : از سوی انجمن حمایت از زندانیان نیز حمایتهای لازم جهت ایجاد تسهیل در پرداخت شهریه دانشگاه زندانیان صورت می گیرد.

کد مطلب 730121

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