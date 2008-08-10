تدابیر شدید امنیتی در اطراف مرقد امام حسین و حضرت عباس (ع)

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری براثا، " شاکر جودت " رئیس پلیس کربلا درباره تدابیر امنیتی این شهر در آستانه میلاد نیمه شعبان روز ولادت امام زمان ( عج ) گفت : تدابیر امنیتی برای تامین امنیت زائران در حال اجرا است.

"شاکر جودت" در کنفرانس مطبوعاتی روزگذشته همچنین خاطر نشان کرد: دو هنگ برای حمایت از مناطق مهم و شلوغ کربلا همان بافت قدیمی شهر که دو مرقد امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام را در بر می گیرد، اختصاص داده شده است.

وی درادامه تصریح کرد: وزارت دفاع عراق نیز در اجرای طرح امنیتی ویژه نیمه شعبان در کربلا با ارسال تجهیزات نظامی به این شهر مشارکت دارد.

درعین حال روزنامه الصباح چاپ بغداد نیز امروز اعلام کرد : وزارت حمل و نقل عراق اتاق عملیات و کمیته ای را برای تسهیل حمل و نقل زائران برای شرکت در مراسم نیمه شعبان در این شهر تشکیل داده است.

این درحالی است که مسئولان امنیتی کربلا روز جمعه خبر دادند : برای آماده باش کربلا، تاکنون 40 هزار نیروی امنیتی در شهر مستقر شدند و 200 تک تیرانداز نیز بر بالای ساختمان ها استقرار یافتند همچنین 300 جایگاه برای کمین نیروهای امنیتی برقرار شد.

یکشنبه 27 مرداد برابر با نیمه شعبان میلاد امام زمان (ع) دوازدهمین امام شیعیان است.