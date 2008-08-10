جنگ لفظی جدید اوباما و مک کین درباره جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مک کین آنچه را که مواضع مختلف اوباما در راهبرد افزایش نیروها در عراق نامید، به مسخره گرفت.

اوباما در زمان افزایش شمار نیروها ( اعزام 30 هزار نیروی کمکی به عراق در سال گذشته ) با این راهبرد مخالفت کرد . وی گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ظرف 16 ماه نظامیان آمریکایی را از عراق خارج خواهد کرد.

مک کین همواره تلاش کرده تا تصویری از اوباما را ترسیم کند که فقط حرف می زند و برای عمل به این شعارهای خود هیچ تجربه یا تخصصی ندارد.

اظهارات روز گذشته مک کین در ادامه اظهارات قبلی وی بود که اوباما را به استفاده از جنگ عراق برای تبلیغات سیاسی متهم کرده بود.

مک کین گفت که پیش بینی اوباما نه تنها این بوده که راهبرد افزایش نیروها موفق نخواهد شد، بلکه گامهایی را هم برای اطمینان از شکست آن برداشته بود. وی به این مسئله اشاره کرد که اوباما تلاش کرده بود تا مانع تخصیص بودجه برای آن شود.

اوباما همواره از مک کین به خاطر حمایت از حمله به عراق انتقاد کرده است؛ جنگی که نظرسنجیها نشان می دهند بسیاری از آمریکاییها هم اکنون آن را یک اشتباه می دانند.

وی شب گذشته اعلام کرد که مک کین برای سومین دوره ریاست جمهوری با سیاستهای بسیار یکسان که آمریکا را به عقب رانده، تلاش می کند.

اوباما گفت: پولی که در عراق صرف شده می توانست برای توسعه انرژی جایگزین و اشتغال زایی صرف شود.