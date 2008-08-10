کاظمی با "یک اتفاق ساده" در جشنواره تئاتر فجر

این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "یک اتفاق ساده" برگرفته از اثری خارجی است که قابلیت‌های اجرا به لحاظ مضمون را در جامعه ما دارد و به نوعی با شرایط موجود زندگی مردم ایران همخوانی دارد.

کاظمی افزود: در حال حاضر مشغول بازی در فیلم سینمایی "مسافر کربلا" هستم و هنوز وقت ارائه متن به دبیرخانه جشنواره را نداشته‌ام، اما در چند روز آینده این کار را انجام می‌دهم و امیدوارم بتوانم این نمایشنامه را سال 88 نیز به صحنه ببرم.

این هنرمند تئاتر و سینما نمایش "رویای ماه" را سال 86 در رپرتوآر تئاتر کودک و نوجوان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرا کرد.