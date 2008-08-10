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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

کاظمی با "یک اتفاق ساده" در جشنواره تئاتر فجر

کاظمی با "یک اتفاق ساده" در جشنواره تئاتر فجر

مریم کاظمی قصد دارد نمایشنامه "یک اتفاق ساده" را برای حضور در بخش چشم‌انداز ‌88 بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه دهد.

این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "یک اتفاق ساده" برگرفته از اثری خارجی است که قابلیت‌های اجرا به لحاظ مضمون را در جامعه ما دارد و به نوعی با شرایط موجود زندگی مردم ایران همخوانی دارد.

کاظمی افزود: در حال حاضر مشغول بازی در فیلم سینمایی "مسافر کربلا" هستم و هنوز وقت ارائه متن به دبیرخانه جشنواره را نداشته‌ام، اما در چند روز آینده این کار را انجام می‌دهم و امیدوارم بتوانم این نمایشنامه را سال 88 نیز به صحنه ببرم.

این هنرمند تئاتر و سینما نمایش "رویای ماه" را سال 86 در رپرتوآر تئاتر کودک و نوجوان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرا کرد.

کد مطلب 730125

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