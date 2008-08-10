سیستم هوانما درپایانه مسافربری شهید کاویانی کرمانشاه راه اندازی شد

محمدرضا بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: به دنبال انعقاد موافقتنامه همکاری میان ادارات کل هواشناسی و حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه یکدستگاه سیستم هوا نما با هدف اطلاع رسانی از وضعیت آب و هوای نقاط مختلف کشور به رانندگان و مسافرین در پایانه مسافربری شهید کاویانی کرمانشاه نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: با استفاده از این سیستم که درمحل ورودی پایانه مسافری شهید کاویانی نصب شده آخرین وضعیت جوی شامل درجه حرارت، رطوبت هوا، ریزش برف و باران، یخبندان جاده های کشور و مسیرهای بین شهری و پیش بینی وضعیت جوی کشور طی 24 تا 72 ساعت آینده با استفاده از سامانه اطلاع رسانی اداره کل هواشناسی از طریق یک دستگاه نمایشگر پخش می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با وجود این سامانه رانندگان و مسافرین می توانند برنامه سفر خود را تنظیم نمایند تا با امنیت بیشتر در جاده ها به مقصد نهایی خود برسند.