کتابی جدید درباره اندی وارهول رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات یونیورسیتی پرس این روز را به عنوان هشتادمین سالگرد تولد وارهول - نقاش و بنیانگذار جنبش پاپ آرت - از مدتها پیش اعلام کرده بود و در روز انتشار آن در کتابفروشی مرکزی این انتشارات، مولف آن بخش هایی از کتاب را برای علاقمندان و حضار خواند.

این کتاب مشتمل بر شعرهایی است که اورسیک روی پرتره ها و کارهای معروف وارهول سروده و عکس های این آثار هم در کنار اشعار مربوط به آنها در کتاب به چاپ رسیده اند.

به نوشته پایگاه اینترنتی ویژه این کتاب، پیتر اورسیک تا پایان اکتبر بخش های دیگری از این کتاب را نیز در مکان های فرهنگی متعددی نظیر دانشگاه های بوستون و ماساچوست روخوانی خواهد کرد.