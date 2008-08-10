به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در تظاهراتی که روز جمعه در واکنش به تصمیم شورای شهر برای برگزاری نیایش بین ادیان در کلیسا برگزار شد، تعدادی از مردم پرچم لیگ شمالی ایتالیا را که به راست‌گرا بودن شهرت دارد در دست داشتند.

نماینده پارلمانی راستگرا سوگند یاد کرده است که با پیگری مبارزات شوالیه‌های فرمان مالت به دفاع از مسیحیت ادامه می دهد.

اسقف باجناسکو اظهار داشت که این نماینده پارلمانی با این اظهارات تقدس کلیسا را زیر پا گذاشته، کلیسا تنها محلی برای نیایش و تعمق است.

شوالیه‌های فرمان مالت که به فرمان نظامی کلیسایی مالت نیز شهرت دارند یک گروه شبه نظامی مسیحی است که رسالت دارد از مناطقی که صلیبیون در جنگهای صلیبی اشغال کرده حمایت کنند.

این سازمان همچنین متهم به کارهای تبلیغی در مناطق اسلام و مسلمان نشینی هستند که دچار مشکل شده است.

لیگ شمالی ایتالیا نیز به موضعگیری های ضد اسلامی مشهور است. این لیگ که خود را مدافع ریشه های مسیحی می داند مأموریت خود را در دولت جدید با تخریب مسجدی در ورونا آغاز کرد.

ماه سپتامبر گذشته این حزب از ساخت مسجدی در شهر بلوجنا جلوگیری کرد.

این لیگ دارای چهار وزیر در دولت برلوسکونی است.