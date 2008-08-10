دستور العمل پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان این وزارتخانه، در سال گذشته حدود 33 هزار و 306 میلیارد ریال نقدینگی در بخش کشاورزی وجود داشته که این رقم در سال جاری به 35 هزار و 415 میلیارد ریال افزایش یافته است.

بانکهای ملت، ملی، کشاورزی، صادرات، تجارت و رفاه به عنوان بانکهای عامل در سال گذشته در قالب بندهای مختلف تبصره 2 قانون بودجه از نقدینگی موجود در بخش کشاورزی استفاده کرده اند، که متاسفانه از رقم نقدینگی فقط 40 تا 50 درصد جذب شده است.

در سالجاری براساس ابلاغ کمیسیون اقتصادی دولت، برنامه اجرایی پرداخت تسهیلات به دستگاه های اجرایی ارائه شده، ولی با گذشت حدود 5 ماه از سال هنوز دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده است.

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات به دستگاه ها، بانکهای عامل توسط آنان مشخص می شود و به تبع این اقدام سهم هر بانک در پرداخت تسهیلات از رقم کلی نقدینگی مشخص خواهد شد، این در حالی است که دیرابلاغ شدن دستورالعمل اجرایی و مشخص شدن بانکهای عامل برای بخش کشاورزی و به ویژه کشاورزان و بهره برداران معضلات عدیده ای را به وجود آورده است.

هر ساله به طور معمول ابلاغ دستورالعمل تسهیلات به دستگاه های اجرایی تا پایان دی ماه ادامه می یابد، در حالیکه دستگاه ها موظف هستند حداکثرتا پایان اسفند ماه متقاضیان را به بانک عامل برای دریافت تسهیلات معرفی کنند؛ لذا از زمانی که بانک وارد مراحل تشکیل پرونده و عقد قرار داد با متقاضیان می شود پایان خردادماه سال بعد پرداخت تسهیلات میسر می شود.

در سال جاری آئین نامه پرداخت تسهیلات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون اقتصادی دولت در سال جاری ابلاغ شده و باید دستورالعمل اجرایی آن توسط بانک مرکزی صادر شود که متاسفانه دیراقدام کردن بانک مرکزی دراین زمینه فشار مضاعفی را به بهره بردارن بخش کشاورزی وارد آورده است.

وزارت جهاد کشاورزی ازمعاون اول رئیس جمهورو بانک مرکزی خواستار تسریع در صدور دستورالعمل لازم مبنی برپرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان و بهره برداران شده است، ضمن اینکه پیش بینی شده تا پایان شهریورماه سال جاری با پیگیری هایی که وزارت جهاد کشاورزی به عمل آورده، دستورالعمل پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی توسط بانک مرکزی صادر شود.

