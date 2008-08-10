اجرای 58 طرح عمرانی در بخش آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رجب پور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مهمترین پروژه های یاد شده از محل مصوبات سفر اول هئیت دولت به استان هشت پروژه آبرسانی به شهرهای جلفا، ‌هوزراند، ‌صوفیان، ‌بستان آباد، ‌بخشایش،‌ کلوانق، ‌خاروانا و خمارلو را شامل می شود.

وی با بیان اینکه سه پروژه، ‌بالای 80 درصد پیشرفت داشته اند اعلام کرد: در صورت تامین اعتبار به مبلغ 13 میلیارد و 285 میلیون ریال پروژه های یاد شده تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با تامین اعتباری بالغ بر 116 میلیارد و 897 میلیون ریال، پنج پروژه دیگر مصوب سفر اول هیئت دولت به استان تا سال 88 به بهره برداری می رسند.

رجب پور ادامه داد: طرح ایجاد فاضلاب شهرهای استان نیز در 14 شهر ملکان، ‌مراغه‌، بناب، ‌عجب شیر، ‌آذرشهر، ‌تبریز، ‌جلفا، ‌مرند، ‌اهر، ‌بستان آباد‌، سراب، ‌میانه، ‌هشترود و هریس در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد‌: در این راستا تا پایان تیرماه سال جاری بیش از 30 کیلومتر لوله گذاری فاضلاب انجام شده که بیش از تعهدات بودجه بندی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین درباره تاثیر خشکسالی بر تامین آب شرب مصرفی شهروندان نیز اظهار داشت: با تمهیدات لازم 24 حلقه چاه در سطح استان حفر و تجهیز شده و وارد مدار بهره برداری شده اند.

رجب پور افزود: با حفر این تعداد چاه مشکلات شهرهایی که از نظر تولید آب دچار کمبود بودند برطرف شده است.