آمریکا پشت گرجستان را در جنگ با روسیه خالی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامی از وی برده نشده گفت که گرجستان نیز برای آغاز این درگیری ها مسئولیت دارد.

تحلیلگران که اقدام گرجستان برای این کار را با حمایت آمریکا و غرب می دانستند چنین اظهاراتی را به منزله خالی کردن پشت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان می دانند که جنگ به گفته آنها با تصمبیات عجمولانه و نسنجیده وی و با امید به حمایت آمریکا آغاز شد.

وی گفت: در طول این دوره ما باقدرت تمام و زور بر گرسجتان فشار وارد آوردیم تا تدبیر کند و ازتمام هزینه های یی که این اقدام می تواند به همراه داشته باشد دوری گزیند.

تلویزیون اسکای نیوز انگلیس گزارش داد که گوردون براون نخست وزیر انگلیس و نیکلا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه ، در یک تماسی تلفنی آخرین وضعیت درگیریهای نظامی در اوستیای جنوبی را بررسی و با تاکید بر برقراری آتش بس در اوستیای جنوبی، از طرفهای درگیر خواست با حفظ خویشتنداری ، به استفاده از نیروی نظامی پایان دهند.

نظامیان گرجستان از روز پنجشنبه برای به دست گرفتن کنترل جمهوری جدایی طلب اوستیای جنوبی به این جمهوری حمله کردند که منجر به رویارویی گرجستان با روسیه شده است.

اوستیای جنوبی در منطقه قفقاز واقع شده و در دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی یکی از استان های خود مختار گرجستان محسوب می شد و در سال 1990 موقعیت این استان به یک جمهوری مختار متعلق به گرجستان تبدیل شده ولی با فروپاشی بلوک شرق ( اتحاد جماهیر شوروری ) گرجستان در سال 1991استقلال پیدا کرد و گروه های جدایی طلبی و استقلال خواه اوستیای جنوبی هم استقلال خود را از گرجستان اعلام کردند.

در این مقطع درگیری میان استقلال خواهان و اوستیای جنوبی و ساکنان گرجستانی این اوستان درگیری رخ داد. تا اینکه ارتش گرجستان به خاطر جلوگیری از بروز جنگ داخلی و واکنش روسیه - حمایت از جدایی طلبان اوستیای جنوبی در حمایت از استقلال خواهان این استان در سال 1992 آتش بس اعلام کرد که با اعلام آتش بس نیروی پاسدار صلح متشکل از روسیه، گرجستان و نظامیان اوستیای جنوبی تشکیل شد و سازمان امنیت و همکاری اروپا یک گروه ناظر را برای نظارت بر عملیات صلحبانی به گرجستان فرستاد.

درگیری های اخیر در منطقه اوستیای جنوبی از پنجشنبه شب و با دستور رئیس جمهوری گرجستان برای حمله به این منطقه آغاز شد که در پی این اقدام روسیه نیز نیروهای خود را برای تقویت صلحبانان روسیه به منطقه اعزام کرد که درگیری ها از آن به بعد آغاز گردید.



در همین رابطه گزارش ها حاکی از آن است که گرجستان نیروهای خود را از اوستیای جنوبی خارج کرد، اما روسیه همچنان به حملات خود به اهداف دیگر از جمله فرودگاه بین المللی تفلیس ادامه می دهد.

