مربیان تیم ملی بسکتبال بازی لیتوانی را آنالیز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لیتوانی حریف دوم تیم ملی بسکتبال ایران در بازیهای المپیک 2008 پکن است به همین خاطر ملی پوشان بسکتبال کشورمان امروز در سالن محل برگزاری رقابت ها حضور می یابند تا بازی این تیم را از نزدیک مشاهده کرده و به نقاط ضعف و قوت این حریف قدرتمند اروپایی اشراف پیدا کنند.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و لیتوانی روز دوشنبه برگزار می شود.

بسکتبالیست های لیتوانی که در رده نهم فدراسیون جهانی قرار دارند نخستین دیدار خود در بازیهای المپیک پکن رامقابل آرژانتین - تیم دوم جهان - برگزار می کنند. این دیدار امروز ساعت 16:45 (به وقت محلی) برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال ایران امروز در دیدار با روسیه با نتیجه 71 بر 49 متحمل شکست شد.

بازیکنان کشورمان در تنها جلسه تمرینی خود پیش از رویارویی با لیتوانی که ساعت 13 تا 14:30 فردا (به وقت محلی) برگزار می شود، تمرینات تاکتیکی خود را بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز تیمی لیتوانی و شیوه مقابله با این تیم مرور می کنند.