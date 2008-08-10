سد مخزنی زاگرس توانایی تنظیم سالانه 101 میلیون متر مکعب آب را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد کهریزی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب از تاسیسات سد مخزنی زاگرس اظهار داشت: تونل و سد مخزنی زاگرس سالانه می تواند 101 میلیون متر مکعب آب را برای هشت هزار و 300 هکتار از اراضی قصرشیرین شمالی تنظیم نماید.

وی افزود: با بهره برداری از این سد مشکل آبیاری مزارع منطقه به طور کامل برطرف خواهد شد و به دلیل آبی شدن این مزارع کشاورزی منطقه رونق قابل توجهی خواهد گرفت.

فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب نیز در این بازدید بر تسریع درعملیات اجرایی سد و آبگیری آن تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در صورت بهره برداری هر چه سریعتر از این سد، مشکل کمبود آب منطقه که یکی از درخواستهای همیشگی مردم این منطقه است، برطرف خواهد شد.

سد مخزنی زاگرس درغرب استان کرمانشاه و در شهرستان گیلان غرب احداث شده است.