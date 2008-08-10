کمک نظامی اسرائیل به گرجستان برای حمله به اوستیای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) به نقل از پایگاه اینترنتی" دبکا" شب گذشته در گزارشی اعلام کرد: تانک ها و پیاده نظام های گرجستان توانستند روز جمعه با کمک کارشناسان نظامی اسرائیل بر اوستیای جنوبی سیطره پیدا کنند.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: رئیس جمهور گرجستان سال گذشته هزار نفر از مشاوران نظامی شرکت های امنیتی ویژه اسرائیل را برای آموزش نیروهای مسلح گرجستان از جمله آموزش فنون رزمی و کوماندویی، آموزش درگیری هوایی، دریایی و زمینی به کار گرفت.

این کارشناسان اسرائیلی همچنین آموزش هایی را نیز در زمینه های اطلاعات نظامی و امنیتی به نیروهای حکومت مرکزی گرجستان ارائه داده اند. طبق این گزارش، تفلیس از اسرائیل تجهیزات اطلاعاتی و جنگی الکترونیکی خریداری کرده است.

در ادامه گفته شده است: مسکو طی هفته های اخیر بارها از اسرائیل خواست که کمک های نظامی خود را به گرجستان متوقف کند به طوری که روسیه در نهایت تل آویو را به تیره شدن روابط تهدید کرد. اسرائیل نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرده بود که این کمک ها دفاعی هستند.

واکنش اسرائیل به این امر مورد قبول مقامات کرملین واقع نشد و بنابرابن با تشدید بحران نظامی در اوستیای جنوبی پیش بینی می شود روسیه اسرائیل را (در صورت دخالت در بحران اوستیای جنوبی) مجازات کند.

لازم به ذکر است این گزارش در حالی ارائه می شود که روسیه اخیرا آمریکا، اروپا، غرب و اوکراین را به مداخله در بحران اوستیا متهم کرده است.

درگیری ها در منطقه اوستیای جنوبی از پنجشنبه شب و با دستور رئیس جمهوری گرجستان برای حمله به این منطقه آغاز شد.

در پی این اقدام روسیه نیز نیروهای خود را برای تقویت صلحبانان روسیه به منطقه اعزام کرد که درگیری ها از آن به بعد آغاز گردید.

رسانه ها از کشته شدن بیش از 2 هزار نفر و آواره شدن تعداد زیادی در این مناقشه خبر می دهند و اعلام می کنند که درگیری های شدید بین نیروهای روسی و گرجی سبب شده است که بیش از 30 هزار نفر از ساکنان اوستیای جنوبی از بیم جان خود مناطق محل سکونتشان را ترک کرده اند و به اوستیای شمالی پناهنده شوند.

قطع گاز، و آب دریافتی از روسیه ازعمده دلایل این حرکت اهالی جنوب به منطقه شما ل عنوان شده است.