لایحه تعدیل ساعت کار شاغلین رسته ‌های بهداشتی درمانی به مجلس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌ جمهور لایحه " تعدیل ساعت کار شاغلین رسته‌ های بهداشتی درمانی" که بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 5/4/1387 هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.

در مقدمه این لایحه توجه به تأمین و ارتقاء سطح سلامیت به عنوان یکی از اساسی ‌ترین حقوق افراد جامعه در گروه حضور مؤثر و تعیین ‌کننده شاغلین در رسته‌های بهداشتی درمانی به ویژه ارائه‌ کنندگان خدمات پرستاری، افزایش سطح کیفیت خدمات این قشر زحمت‌ کش برای کمک‌ رسانی مناسب به خدمت گیرندگان، وجود مخاطرات شغلی از جمله ناتوانی زود هنگام و صدمات روحی و جسمی ناشی از صعوبت کار که موجب ضعف‌ انگیزه کاری و عدم رضایت شغلی برای شاغلین این رسته شده است از دلایل تقدیم این لایحه عنوان شده است.

بر این اساس ، دولت به منظور پیشگیری از آثار نامطلوب کاهش انگیزه و اطمینان خاطر برای شاغلین این بخش به لحاظ صعوبت کار آنان، لایحه تعدیل ساعت کار شاغلین رسته‌های بهداشتی درمانی برای طی مراحل قانونی به دولت پیشنهاد کرده است.

همچنین ساعت کار شاغلین رسته‌های بهداشتی درمانی با توجه به میزان صعوبت کار و مخاطرات شغلی و با در نظر گرفتن سنوات خدمتی آنها تعیین می‌شود.

بر اساس این لایحه، آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور و با همکاری وزارتخانه ‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

