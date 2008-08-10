دبیر دوازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دوازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس، این جایزه که در آبان ماه سال جاری و هم زمان با هفته کتاب برگزار می شود، به بررسی کتاب های منتشر شده دفاع مقدس در سال 1386 می پردازد.

محمد رضا سنگری سال 1333 در شوش به دنیا آمد. وی در سال 1364 موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی شد و مدرک دکترای خود را نیز در سال 1373 در همین رشته از دانشگاه تهران اخذ کرد.

در یازدهمین دوره از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس، بخش های "خاطره"، "زندگینامه داستانی"، "شعر"، "داستان"، "شعر کودک و نوجوان"، "داستان کودک و نوجوان"، "تحقیق و پژوهش ادبی"، "تحقیق و پژوهش نظامی"، "تحقیق و پژوهش حقوقی و اجتماعی"، "جنگ و زندگینامه غیر داستانی"، "هنر"، "گرافیک و طراحی جلد" و "انتخاب ناشر نمونه" مورد داوری قرار گرفت.

سنگری که مدت ها در سازمان برنامه ریزی و تالیف کتب درسی فعالیت داشت، سه دوره دبیر علمی جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع بوده و کتاب هایی را نیز درباره دفاع مقدس منتشر کرده است.