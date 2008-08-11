  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

مدیر عامل پالایشگاه بندرعباس:

منتظر حضور در بورس هستیم

منتظر حضور در بورس هستیم

مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس با بیان اینکه در حال حاضر این پالایشگاه با ظرفیت پالایش 320 هزار بشکه در روز در حال فعالیت است، گفت: منتظر اعلام سازمان خصوصی سازی برای برای ورود به بورس هستیم.

علیرضا امین در گفتگو با مهر با بیان اینکه هدف از اجرای طرح توسعه پالایشگاه بندر عباس ، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و تامین نیاز کشور است، اظهار داشت:  آمادگی کامل داریم تا سهام پالایشگاه بندرعباس را به عنوان سومین شرکت پالایشی کشور به بورس عرضه کنیم.

وی با ابراز بی اطلاعی ازعلت تاخیر حضور وزیر نفت در بندر عباس برای افتتاح رسمی این طرح، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این پالایشگاه با ظرفیت پالایش 320 هزار بشکه نفت در مدار تولید قرار دارد ضمن اینکه منتظر هستیم در یک فرصت مناسب این پروژه با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسمی برسد.

مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس سهم این پالایشگاه در تصفیه نفت خام کشور را 16.5 درصد ‪  ذکر کرد و گفت: با اجرای طرح افزایش ظرفیت ، سهم پالایشگاه بندرعباس در تصفیه نفت خام کشور به 18.7 درصد رسید‪ .

 

 

کد مطلب 730154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها