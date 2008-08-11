منتظر حضور در بورس هستیم

علیرضا امین در گفتگو با مهر با بیان اینکه هدف از اجرای طرح توسعه پالایشگاه بندر عباس ، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و تامین نیاز کشور است، اظهار داشت: آمادگی کامل داریم تا سهام پالایشگاه بندرعباس را به عنوان سومین شرکت پالایشی کشور به بورس عرضه کنیم.



وی با ابراز بی اطلاعی ازعلت تاخیر حضور وزیر نفت در بندر عباس برای افتتاح رسمی این طرح، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این پالایشگاه با ظرفیت پالایش 320 هزار بشکه نفت در مدار تولید قرار دارد ضمن اینکه منتظر هستیم در یک فرصت مناسب این پروژه با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسمی برسد.

مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس سهم این پالایشگاه در تصفیه نفت خام کشور را 16.5 درصد ‪ ذکر کرد و گفت: با اجرای طرح افزایش ظرفیت ، سهم پالایشگاه بندرعباس در تصفیه نفت خام کشور به 18.7 درصد رسید‪ .