هشدار فعالان زن نسبت به تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اعتراضات فعالان زن که با مطرح شدن مجدد لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد ، اینان دربیانیه ای اعلام کردند: لایحه به اصطلاح "حمایت از خانواده" که کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. در این لایحه که بدوا توسط قوه قضائیه تهیه شده بود، قبل از ارسال به مجلس توسط دولت تغییراتی داده شد که اکثر این تغییرات دارای جهت گیری ضد زن ناشی از نگرش های مردم سالارانه متحجر و تبعیض آمیز علیه زنان است.

در ادامه این بیانیه آمده است : به ویژه ماده 23 این لایحه که به مردان دارای توانایی مالی اجازه می دهد بدون اجازه و حتی اطلاع همسر خود، همسر و همسران دیگری اختیار کنند، از نظر خدشه دار کردن شئونات اسلامی و پیامدهای اجتماعی و روانی آن دیگر موارد را تحت الشعاع قرار داده است.

فعالان زن دانشگاهها وجمعیت ها و احزاب شرکت کننده در همایش حمایت از حقوق زنان در خانواده با محکوم کردن ماده 23 حمایت از خانواده معتقدند: تنها مستندات قرآنی مربوط به ازدواج مجدد، دو آیه از سوره نساء (ایات 3 و 128) است که در یکی از آنها برای این امر، شرط رعایت عدالت مقرر شده (سوره 3) و در دیگری تحقق رعایت عدالت، نزدیک به محال شمرده شده و لذا در واقع، ازدواج، در صورت حصول اطمینان از رعایت عدالت ( که امری است محال) مباح، و در صورت اطمینان و یا ظن نسبت به عدم رعایت عدالت، حرام و در صورت خوف از عدم رعایت عدالت، مکروه دانسته شده است و بنابراین تاکید بر "فواحده" (اختیار فقط یک همسر) به عمل آمده است. از طرفی، تاکید اسلام همواره بر تشکل خانواده به عنوان کانون مودت و رحمت و محلی برای آسایش و آرامش زوجین و تربیت فرزندان سالم و متعادل بوده و هرگز تعدد زوجات و چند همسری تشویق و یا ترویج نشده است.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم در قوانین قبلی، تعدد زوجات، در شرایط خاص و با اجازه همسر اول مجاز بوده است که معلوم نیست به چه منظور، دولت بدون درک واقعیات امروزی جامعه ایران و تفاوت های بنیادین موقعیت زنان با قرون و اعصار گذشته، آن هم در شراطی که زنان ایرانی به طور جدی و آگاهانه در پی تغییر قوانین تبعیض آمیز و تحقق مطالبات حقه انسانی و اجتماعی هستند و سالهاست درعرصه های مختلف علمی دردانشگاه های کشورحرف اول را می زنند و درعرصه های مدیریتی، فرهنگی، هنری و المپیادها، توانمندی های بسیار بالای خود را به نمایش گذاشته اند در پی ارائه چنین لایحه ای برآمده، که نه تنها جامعه زنان، بلکه تمامی مردان آگاه و فرهیخته را نیز عمیقا به خشم آورده است!

جمعیت زنان مسلمان نواندیش ،‌جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جامعه زنان انقلاب اسلامی ، جمعیت اسلامی حضرت زهرا ،‌انجمن روزنامه نگراران زن ایران ،‌مجمع زنان اصلاح طلب ، جامعه اسلامی زنان ، و کمیسیون های زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع ادوار تحکیم وحدت امضا کنندگان این بیانیه هستند .