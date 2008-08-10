عملکرد و نقش تعاونیهای بزرگ در انتخاب تعاونی برتر نادیده گرفته نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعاونی اعتبار ایران خودرو، محسن علی حسینی افزود: امیدواریم با برگزاری سومین دوره جشنواره تعاونی های برتر کشور، الگوهای موفق تعاونی برای جهت‌گیری‌ سایر تعاونیها از روشها، دستور‌العملها و ابزارهای مدیریتی به جامعه معرفی شوند و شرایط رقابت بین تعاونیها به شکل واقعی ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: سیاست تقویت شرکتهای کوچک و زودبازده و ارائه تسهیلات و کمک به این گونه واحدها در بخش تعاونیها صدق نمی‌کند چرا که تعاونیها متمایز از شرکتهای سهامی بوده و ذینفعان بی‌شماری از اقشار کم سرمایه را در می‌گیرد.

علی حسینی با بیان این که برخی تعاونیهای بزرگ کشور سرمایه‌های کوچک دهها هزار تن از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را به کار گرفته‌اند و به آنان سود می‌رسانند، افزود: تعاونیها با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با تجمیع سرمایه‌های خود در کنترل و هدایت نقدینگی‌های سرگردان کشور نقش موثری دارند.

مدیر عامل تعاونی اعتبار ایران خودرو ابراز امیدواری کرد در جشنواره تعاونیهای برتر، عدالت ، فارغ از بزرگی یا کوچک بودن تعاونیها در نظر گرفته شود و خدای ناخواسته حق هیچ شرکت تعاونی ضایع نشود.

