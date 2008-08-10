حیات وحش کرمان احیاء می شود

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی خشکسالی های اخیر و تهدید زیستگاههای کرمان و در جهت حفظ و حراست از حیات وحش، مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان کرمان از محل اعتبارات خشکسالی اقدام به احیاء مناطق خسارت دیده و کاشت گیاهان علوفه ای شده است.

وی تصریح کرد: احیاء این مناطق از کوچ و تلف شدن گونه های بومی حیوانات در استان کرمان جلوگیری خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در این طرح سعی شده با مدیریت صحیح و کاشت گونه های متناسب با اکولو‍‍ژی منطقه بیشترین امکان تغذیه برای حیات وحش استان ایجاد شود.

دامنگیر با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در جهت حفظ محیط زیست استان بیان داشت: یک دوره آموزشی اصول استقرار صنایع و مدیریت آلودگی در راستای کاهش اثرات آلودگی محیط زیست در کرمان برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی جهت آشنایی کارشناسان ادارات شهرستانهای مختلف استان با مسائل روز، استقرار صنایع و مدیریت آلودگی انجام شد و 60 نفر از کارشناسان آموزشهای لازم را کسب کردند.

دامنگیر با اشاره به تجهیز این اداه به یک دستگاه ماشین آتش نشانی گفت: در راستای جلوگیری و مهار آتش سوزیهای احتمالی در مناطق تحت مدیریت از سال 86 ضمن تجهیز کلیه واحدهای محیط زیست به تجهیزات ثابت و سیار اطفای حریق و به منظور افزایش سرعت عمل در وقوع حوادث یک دستگاه خودروی اطفای حریق خریداری و به تجهیزات کامل عملیاتی مجهز شده است.