به گزارش خبرنگار مهر، علی کردان وزیر کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب ضمن تاکید بر لزوم تمرکز ارکان مختلف کشور در ابعاد فرهنگ اسلامی، افزود: باید با تمرکز بر این ابعاد از ورود جامعه به آشفتگی فکری جلوگیری کنیم و فضای عمومی جامعه را به سمت آرامش روانی سوق دهیم.

وزیر کشور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور در دوران شما نسبت به اصلاح قانون حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری اقدام خواهد کرد؟ اظهار داشت: ما در وزارت کشور قانون حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری را به دقت اجرا می کنیم.

کردان با بیان اینکه تعامل وزارتخانه متبوعش با احزاب مختلف را در دستور کار خود دارد، گفت: تامین بسترهای تعامل مناسب با احزاب از جمله وظایف وزارت کشور است و من نیز تلاش خواهم کرد تا تعامل خوبی را با احزاب در این چارچوب برقرار نمایم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به مسائل مطرح شده در جلسه رای اعتمادش در مجلس ، اقتدار لازم برای تصدی پست وزارت کشور را دارد؟ تاکید کرد: ما باید تمام تلاشمان را بر اداره کشور متمرکز کنیم و همانگونه که مشاهده کردید با تمام حرف هایی که در آن جلسه درباره من زده شد مجلس شورای اسلامی به من اعتماد کرد.

وزیر جدید کشور تصریح کرد: تا کنون کسی درباره اقتدارمن صحبتی نکرده و الحمدالله خدا این یک ویژگی را به طور خوبی در من قرار داده است.

کردان در پاسخ به این سئوال که آیا شما نماینده علی لاریجانی در کابینه دولت نهم هستید؟ یادآور شد: من نماینده دولت در کابینه هستم و با لاریجانی هم رفیقم.