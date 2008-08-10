به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، ادعای شکل‌گیری خانواده‌های تمام مستقل در ابتدای راه‌ زندگی مشترک زوج‌های جوان را مانعی بزرگ برشمرد و اظهار کرد: با توجه به واقعیت‌های جامعه، ذهنیت‌های عمومی اجتماع و شرایط خود جوانان باید شکل‌گیری خانواده‌های نیمه مستقل را بپذیریم و شرایط ازدواج بهنگام را فراهم کنیم، تا جوانان برای شکل‌گیری زندگی مستقل زمان کافی داشته باشند. در این فاصله لازم است که ارتباطات زوج‌های جوان از سوی خانواده‌ها به رسمیت شناخته شود.

وی با تاکید بر لزوم روان‌سازی ساختار‌ها و قوانین کشور گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی کشور برای تسهیل ازدواج جوانان استفاده شده و خلا‌ء‌های موجود و موانع ساختارهای اداری بر طرف شود. هم اکنون قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین‌نامه اجرایی این قانون تدوین و در مسیر تصویب قرار دارد.

علی‌اکبری ادامه داد: این قانون ظرفیت مطلوبی دارد، اما قابل تکمیل است و انتظار می‌رود که با همکاری مجلس، این قانون تکمیل و در مراحل اجرایی قرار گیرد. بخشی از اقدامات مرتبط با این قانو،ن قبل از تدوین آیین نامه عملیاتی شده و همچنین برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان و اولویت‌های فرهنگی این برنامه به تصویب شورای عالی جوانان رسیده است.

رئیس سازمان ملی جوانان، اشتغال و مسکن را از موانع دیگر ازدواج جوانان اعلام کرد و با اشاره به ضرورت تولید شغل انبوه در کارگاه‌های بزرگ و کوچک، تصریح کرد: در کنار این اهتمام، نیاز به آموزش مهارت‌های شغلی به جوانان نیز احساس می‌شود. سیستم آموزش عمومی کشور در مقطع دبیرستان، پاسخگوی مهارت‌های شغلی جوانان نیست و از این رو لازم است که تحولات ساختاری در این حوزه محقق شود. آموزش عالی کشور با بازار کار هماهنگ نیست و این در حالی است که باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مهارتی را که هماهنگ با بازار کار است، گسترش دهند.

وی بر ضرورت طراحی مسکن انبوه با مدل‌های کوچک به صورت تملکی و استیجاری برای آغاز زندگی مستقل زوج‌های جوان تاکید کرد و افزود: برای رفع مشکل مسکن جوان، موضوعاتی از قبیل ارایه زمین و مسکن‌های موقت هم مطرح شده است که نمونه‌ای از مسکن‌های موقت در دوران دانشجویی محقق می‌شود. می‌توان مجموعه‌هایی بزرگ با سازه‌های سبک و ارزان اما مستحکم را ایجاد کرد که زوج‌های جوان زندگی خود را آغاز و اجاره مختصری برای آغاز زندگی پرداخت کنند.