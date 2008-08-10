آذربایجان شرقی رتبه دوم احساس امنیت در کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، سردار محمد علی نصرتی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس همین نظر سنجی ها همچنین آذربایجان شرقی مقام دوم مسئولیت پذیری عمومی و رعایت قوانین را نیز در کشور دارد.

وی با اشاره به موفقیتهای به دست آمده توسط فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای تعامل با مردم تصریح کرد: بدون شک توفیق در رسیدن به مرحله مطلوب از نظر برقراری نظم و امنیت در استان مرهون نقش آفرینی اهالی رسانه ها بوده است.

وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت پلیس و مطبوعات در آذربایجان شرقی گفت: اطلاع رسانی سریع و درست مطبوعات در این منطقه مبنای بسیاری از تصمیم ‌سازی ها بوده است.

سرتیپ نصرتی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از خبرنگاران در راستای ایفای وظیفه مورد بازخواست قرار گیرند، افزود: مشکلات موجود بر سر راه فعالیت اهالی مطبوعات در راستای تکلیف مداری ارزشمند است زیرا زحمات ارزشمند نتایج ارزشمندی نیز در پی خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی خبرنگاران را پاسداران فرهنگی جامعه دانست و افزود: امروز خبرنگاران متعهد از دستاوردهای انقلاب به شایستگی دفاع می کنند.

سردار نصرتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فعالان رسانه ها با آگاه سازی صادقانه افکار عمومی در پیشرفت و تعالی جامعه نقش فوق العاده ای دارند.

وی با بیان اینکه شغل خبرنگاری شغلی پرمسئولیت، ‌مقدس و پر استرس است‌، تاکید کرد: ملت ایران نقش آفرینی خبرنگاران در جریان پیروزی انقلاب اسلامی‌، دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع تاریخ را هرگز از یاد نخواهند برد.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی ادامه داد: ‌خبرنگاران حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند که همچون آیینه واقعیات، زشتی ها و زیبایی ها را به مسئولان منعکس می کنند.

سردار نصرتی با اشاره به تعامل تنگاتنگ پلیس و خبرنگاران افزود: فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی همواره به خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی احترام گذاشته و بر اصل گسترش و تعمیق ارتباط با رسانه ها اعتقاد دارد.

در ادامه این مراسم سرهنگ صمد فرامرزی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی از تعامل مطلوب و مناسب خبرنگاران و پلیس قدردانی و خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته در حوزه امنیت عمومی آذربایجان شرقی مورد خاصی نبوده و خبرنگاران به دور از سیاه نمایی و انتشار اخبار غیرواقعی در فضایی صادقانه به رسالت خطیر خود عمل کرده و در عین حال به طور منصفانه به نقادی پرداخته اند.