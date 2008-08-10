حامد حدادی مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد شدید صورت حامد حدادی به سر بازیکن تیم ملی بسکتبال روسیه منجر به پاره شدن چانه وی شد.

بازیکن سنتر تیم ملی بسکتبال ایران که نیمه دوم دیدار امروز با تیم ملی روسیه را با صورت بانداژ شده سپری کرد، پس از پایان بازی راهی درمانگاه پکن شد و پس از زدن سه بخیه در قسمت آسیب دیده به جمع هم تیمی های خود بازگشت.

حامد حدادی که یکی از مهره های ثابت و تاثیر گذار در دیدار با تیم ملی روسیه بود، در جریان دیدار دوستانه با تیم ملی چین هم از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب دیدگی شده بود.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و روسیه با نتیجه 71 بر 49 به سود قهرمان جام ملت های اروپا به پایان رسید.