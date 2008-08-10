آمادگی و انگیزه بیشتر اوستیا برای پیروزی در جنگ با گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری ریانوستی نوشت: احتمال بسیار واقعی از یک جنگ تمام عیار بین گرجستان و اوستیای جنوبی سوالاتی را درباره نتیجه احتمالی آن مطرح می کند.

نویسنده خاطر نشان کرده است: هم اکنون نیروهای مسلح گرجستان شامل بیش از30 هزار نیروست که 20 هزار نیروی آن را نیروهای زمینی تشکیل می دهند که با آلات مختلف مجهز شده اند. آمار موجود نیروهای اوستیا را تنها دو هزار و 500 افسر و نیرو برآورد می کنند که با نیروهای ذخیره آن این رقم به 16 هزار نفر می رسد. این نیروها نیز با آلات مختلف جنگی مجهز شده اند.

نویسنده افزوده است: پیش بینی نتیجه این جنگ ( و همچنین یک درگیری احتمالی با آبخازیا) نمی تواند تنها بر اساس ریاضیات انجام شود. حتی یک واحد بسیار کوچک در کوهها می تواند در برابر یک دشمن بسیار قوی تر مقاومت کند. در این مرحله، نتیجه درگیری در وهله اول به آموزش نیروها و نفوذ طرفهای سوم بستگی دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: آموزش ارتش گرجستان احتمالا طی دو ماه گذشته به جز چند واحد معدود چندان تغییری نداشته است. ارتش اوستیای جنوبی همچون نیروهای مسلح آبخازیا آموزش دیده تر و با انگیزه بیشتر هستند. از سوی دیگر رهبر آبخازیا اخیرا آمادگی خود را برای حمایت از اوستیای جنوبی در جنگ علیه گرجستان اعلام کرده است.

نویسنده افزوده است: گرجستان تنها در صورتی می تواند پیروز شود که آمریکا و دیگر هم پیمانانش از آن حمایت کنند. حتی در صورت چنین حمایتی،پیروزی آن به معنای خسارات سنگین خواهد بود.