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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

مشاوران املاک در قم به سیستمهای کامپیوتری مجهز می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از الزامی شدن استفاده از رایانه و سیستمهای کامپیوتری در دفاتر مشاور املاک ‏استان قم خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدی‌ها صبح امروز در جمع خبرنگاران از ملزم شدن آژانسهای املاک به استفاده از ‏سیستم‌های کامپیوتری خبر داد و گفت: از ماه آینده دوره‌ های آموزشی برای مشاوران املاک جهت استفاده از سیستم‌های کامپیوتری برگزار ‏می‌شود.‏

وی عنوان کرد: با اجرایی شدن این طرح، دفاتر اسناد رسمی نیز فقط قرار‌داد‌هایی را به ثبت می‌رسانند که به وسیله برنامه‌ای کامپیوتری که از ‏سوی وزارتخانه ارائه می‌شود، تهیه شده باشد.‏

جمشیدی‌ها در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع شیر یارانه ‌ای در استان قم تصریح کرد: با افزایش سهمیه شیر یارانه ‌ای از 105 هزار تن به ‏‏150 هزار تن بسیاری از مشکلات در زمینه توزیع و عرضه شیر یارانه ‌ای کاهش یافته است.‏

وی ادامه داد: هم اکنون 30 هزار تن از این افزایش سهمیه وارد شبکه توزیع شده است و تا پایان ماه جاری 15 هزار تن باقیمانده نیز به ‏شبکه توزیع اضافه می‌شود.‏

کد مطلب 730175

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