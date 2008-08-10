به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدی‌ها صبح امروز در جمع خبرنگاران از ملزم شدن آژانسهای املاک به استفاده از ‏سیستم‌های کامپیوتری خبر داد و گفت: از ماه آینده دوره‌ های آموزشی برای مشاوران املاک جهت استفاده از سیستم‌های کامپیوتری برگزار ‏می‌شود.‏



وی عنوان کرد: با اجرایی شدن این طرح، دفاتر اسناد رسمی نیز فقط قرار‌داد‌هایی را به ثبت می‌رسانند که به وسیله برنامه‌ای کامپیوتری که از ‏سوی وزارتخانه ارائه می‌شود، تهیه شده باشد.‏



جمشیدی‌ها در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع شیر یارانه ‌ای در استان قم تصریح کرد: با افزایش سهمیه شیر یارانه ‌ای از 105 هزار تن به ‏‏150 هزار تن بسیاری از مشکلات در زمینه توزیع و عرضه شیر یارانه ‌ای کاهش یافته است.‏



وی ادامه داد: هم اکنون 30 هزار تن از این افزایش سهمیه وارد شبکه توزیع شده است و تا پایان ماه جاری 15 هزار تن باقیمانده نیز به ‏شبکه توزیع اضافه می‌شود.‏