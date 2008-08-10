به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها صبح امروز در جمع خبرنگاران از ملزم شدن آژانسهای املاک به استفاده از سیستمهای کامپیوتری خبر داد و گفت: از ماه آینده دوره های آموزشی برای مشاوران املاک جهت استفاده از سیستمهای کامپیوتری برگزار میشود.
وی عنوان کرد: با اجرایی شدن این طرح، دفاتر اسناد رسمی نیز فقط قراردادهایی را به ثبت میرسانند که به وسیله برنامهای کامپیوتری که از سوی وزارتخانه ارائه میشود، تهیه شده باشد.
جمشیدیها در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع شیر یارانه ای در استان قم تصریح کرد: با افزایش سهمیه شیر یارانه ای از 105 هزار تن به 150 هزار تن بسیاری از مشکلات در زمینه توزیع و عرضه شیر یارانه ای کاهش یافته است.
وی ادامه داد: هم اکنون 30 هزار تن از این افزایش سهمیه وارد شبکه توزیع شده است و تا پایان ماه جاری 15 هزار تن باقیمانده نیز به شبکه توزیع اضافه میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از الزامی شدن استفاده از رایانه و سیستمهای کامپیوتری در دفاتر مشاور املاک استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها صبح امروز در جمع خبرنگاران از ملزم شدن آژانسهای املاک به استفاده از سیستمهای کامپیوتری خبر داد و گفت: از ماه آینده دوره های آموزشی برای مشاوران املاک جهت استفاده از سیستمهای کامپیوتری برگزار میشود.
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