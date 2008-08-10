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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

معاون وزیرجهادکشاورزی:

باقی مانده سموم در مرغ پائین تر از استاندارد بین المللی است

باقی مانده سموم در مرغ پائین تر از استاندارد بین المللی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت مطلوب باقیمانده سموم در مرغ خبر داد و گفت: میزان باقیمانده سموم در مرغ تولیدی کشور پائین تر از استانداردهای بین المللی است.

مجتبی نوروزی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر برنامه ملی پایش باقیمانده سموم در فرآورده های دامی و نیز آبزیان در7 استان کشور در حال اجرا است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: برنامه کلی پایش باقیمانده سموم فرآورده های دامی به صورت کامل، پس از اخذ استاندارد های بین المللی توسط آزمایشگاهها و مراکز باقیمانده های کشور امکانپذیر می شود، ضمن اینکه در سال جاری اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده سموم در فرآورده های دامی در قالب پروژه های ملی و استانی تامین می شود.

وی اعلام کرد: در حال حاضر وضعیت باقیمانده سموم درآبزیان پرورشی و نیز در رابطه با مرغ مناسب است و میزان آن از حد استانداردهای بین المللی بالاتر گزارش نشده است.

نوروزی اظهارداشت: همچنین امسال کنترل نقل و انتقالات دام و فرآورده های خام دامی به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای میان انسان و دام در قالب برنامه های جدید قرنطینه ای همچون بر قراری سیستم قرنطینه مبداء و مقصد، برقراری سایت مرکزی قرنطینه منطقه ای، راه اندازی سیستم نرم افزاری قرنطینه، راه اندازی سیستم هویت دارکردن دام با استفاده از تک های هوشمند و بهبود اجرای مقررات صدورمجوزهای حمل و نقل محقق می شود.

کد مطلب 730176

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