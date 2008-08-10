معلم محوری ترین عنصر در فرایند تکنولوژی آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاج بابایی در بیست و پنجمین اجلاس روسای آموزش وپرورش مناطق کشور افزود: صدسال از معلم تعریف کردن به اندازه یک ساعت معلم بودن نمی تواند مفاهیم را به دیگران منتقل کند و درواقع معلمی ومسئولیت در آموزش وپرورش یک توفیق الهی است که برای هرکسی بوجود نمی آید.

وی با اشاره به اینکه گمشده معلم فقط پول نیست اگر چه آن نیز مهم است ، اظهار داشت: گمشده معلم یک شخصیت اجتماعی قابل احترام است که به هروسیله ممکن، باید برای نیل به آن جایگاه رفیع اقدام کرد.

وی تصریح کرد: آموزش وپرورش پر ظرفیت ترین جایگاه برای پذیرش تحولات واصلاحات است.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی افزود: معلم تمام زندگی ، فکر و اوقاتش، لحظه ها و ثانیه هایش به تدریس مشغول است به همین دلیل محوری ترین بحث در شیوه های تدریس و طرح درس به نوع رفتار، گفتار و ظاهر معلم بستگی کامل دارد چرا که اگر معلم راه بیفتد حتی در دامنه کوه نیز می تواند دانش آموز تربیت می کند.

حاج بابایی با بیان اینکه باید به جایی برسیم که اعتبارات آموزش و پرورش معلم محور تصویب وافزایش یابد، خاطر نشان کرد: باید مسئولان کشور به این نکته برسند که تولید آموزش وپرورش بهترین تولید است چرا که تولید آموزش وپرورش فراتر ومهمتر وارزشمندتر از تولید وزارتخانه های دیگر است.

وی افزود: تا دیروز آن کشوری که دارای منابع معدنی وزیرزمینی بود کشور ثروتمندی تلقی می شد ، ولی اکنون اگر همین کشور فقط ازچنین منابعی بهره ببرد، کشور جهان سومی شناخته می شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشورهایی که به آموزش منابع انسانی توجه می کنند آن را بهترین منابع می دانند و به جایی رسیده اند که نفت ما را با بشکه ای صد و چند دلارمی خرند اما با آموزش منابع انسانی از هر بشکه نفت چیزی در حدود هزار دلار ارزش افزوده بهره برداری می شود واین اهمیت نظام آموزش و پرورش وتولید آن یعنی منابع انسانی مفید وهدفمند را بیشتر مشخص می کند.